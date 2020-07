Lê Dương Bảo Lâm phản ứng khi bị chê 'diễn không sang nổi'

Tối 11/7, Lê Dương Bảo Lâm ra mắt webdrama đầu tiên từ khi làm nghệ thuật tại TP HCM. Nam diễn viên quyết định bán nhà để đầu tư kinh phí thực hiện dự án, và mời được đông đảo đồng nghiệp như Nam Thư, Lê Giang, La Thành, Puka...

Đệ nhất kỹ nam mang màu sắc cổ trang, do Nam Thư làm đạo diễn. Lê Dương Bảo Lâm nói muốn thực hiện từ lâu nhưng do chưa có đủ điều kiện, đặc biệt là kinh phí nên cứ phải dời đi dời lại. Sau khi cuộc sống đã ổn định và có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, anh quyết định bắt tay sản xuất dự án. "Tôi tự tin khẳng định rằng Đệ nhất kỹ nam sẽ là sản phẩm mang đậm dấu ấn của Lê Dương Bảo Lâm. Sau năm 5 đăng quang Cười xuyên Việt, tôi mới đủ tự tin thực hiện một dự án riêng. Thời gian qua với nhiều thăng trầm, sóng gió, tôi may mắn khi có những khán giả bên cạnh động viên. Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải có một sản phẩm để đáp lại tình cảm của mọi người".

Lê Dương Bảo Lâm trong ngày ra mắt webdrama đầu tay.

Lê Dương Bảo Lâm mời Nam Thư làm đạo diễn. Anh chia sẻ: "Tôi và chị Nam Thư từng làm việc với nhau nên không gặp quá nhiều áp lực hay mâu thuẫn. Chỉ hơi khó khăn một chút trong việc sắp xếp thời gian để các diễn viên có thể quy tụ và chuẩn bị trang phục cổ trang thích hợp".

Nam diễn viên thẳng thắn đối mặt với những nhận xét về công việc và diễn xuất. Khi vào nghề, anh hầu như không có sản phẩm riêng, chỉ ghi hình cho các gameshow hoặc tham gia các dự án của đồng nghiệp. Lê Dương Bảo Lâm từng nhiều lần buồn lòng. "Thật ra khi hoạt động nghệ thuật, ai mà không muốn có những sản phẩm riêng. Tuy nhiên, thời điểm mới vào nghề, tôi còn phải chịu áp lực cơm áo gạo tiền nên chưa thể làm. Nhìn các đồng nghiệp lần lượt ra sản phẩm mới, tôi vui cho họ và buồn cho mình. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy chán nản hay muốn bỏ cuộc. Trái lại, chính điều đó lại trở thành động lực để tôi có thể phấn đấu nhiều hơn", anh chia sẻ.

Lê Dương Bảo Lâm còn trải lòng về việc thường bị chê diễn xuất "chợ" hay "không thể sang nổi". Anh tâm sự: "Khán giả góp ý tôi nhiều. Ai nói tôi chợ thì tôi chịu. Bắt tôi làm khác thì tôi sẽ làm không tốt. Bởi vậy, tôi phải là chính con người thật thì mới có thể tự tin. Điển hình là khi quay, chị Thư nói tôi phải là mình thì dự án này mới khiến mọi người thích thú. Sản phẩm này là câu trả lời cho sự đầu tư và nghiêm túc của tôi với nghề".

Nam diễn viên tự nhận mình là "tân binh" của thị trường webdrama. Anh không ngại nếu bị đặt lên bàn cân so sánh với các đồng nghiệp khác. "Mỗi người sẽ có một màu sắc hướng đi khác nhau. Việc các nghệ sĩ đồng loạt ra mắt webdrama sẽ giúp cho thị trường YouTube phong phú hơn, người xem có nhiều lựa chọn hơn. Với tôi đó là một niềm tự hào vì được là một màu sắc trong thị trường này chứ không hề lo sợ hay áp lực cạnh tranh", anh nói.

Các tập phim của Đệ nhất kỹ nam sẽ ra mắt trên kênh YouTube của Lê Dương Bảo Lâm.

