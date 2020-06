Kim Soo Hyun - Seo Ye Ji đẹp đôi trong phim mới

Nhà sản xuất vừa tung thêm những hình ảnh trong drama It’s Okay to Not be Okay. Đó là khoảnh khắc Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji gặp nhau lần đầu tiên. Kim Soo Hyun vào vai Moon Kang Tae, một nhân viên y tế cộng đồng tại khoa tâm thần, còn Seo Ye Ji trong vai Go Moon Young, một nhà văn viết truyện cho trẻ em mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội.

Trong lần đầu gặp gỡ, hai nhân vật có cảm xúc khá lạ. Go Moon Young lộ vẻ ngỡ ngàng khi nhìn Moon Kang Tae. Trong khi đó, Kang Tae cũng nhìn cô không rời mắt với biểu cảm phức tạp.

Tạo hình của Seo Ye Ji và Kim Soo Hyun có sự khác biệt lớn. Moon Young như quý cô sang chảnh còn Kang Tae là một chàng trai có gia cảnh khó khăn, cuộc sống khắc khổ. Tuy vậy, nhan sắc của hai diễn viên khiến họ trông đẹp đôi bên nhau.

Với những gì đoàn phim đã hé lộ, khán giả phần nào hình dung được tính cách của hai nhân vật chính trong It’s Okay to Not be Okay. Go Moon Young và Moon Kang Tae sống trong hai thế giới khác biệt, tính cách khác biệt. Điểm chung duy nhất là cả hai đều bị tổn thương và cần được xoa dịu tâm hồn.

Kim Soo Hyun vào vai một nhân viên y tế vất vả, gương mặt rõ sự từng trải và nam tính.

Seo Ye Ji xinh đẹp, sang trọng.

It’s Okay to Not Be Okay sẽ lên sóng vào 20/6. Phim xoay quanh một nhân viên y tế không có thời gian dành cho bản thân, phải vất vả mưu sinh và chăm sóc người anh trai tự kỷ. Anh được chữa lành tổn thương bởi nữ nhà văn có vấn đề tâm lý, không biết tình yêu là gì. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Kim Soo Hyun trong vai nam chính sau khi xuất ngũ.

Chi Chi