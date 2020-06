Kim Soo Hyun khiến khán giả rơi nước mắt

Phim hé lộ quá khứ đau buồn, nhiều đắng cay, vất vả của Kang Tae (Kim Soo Hyun) do anh trai Sang Tae mắc chứng tự kỷ.

Diễn xuất của Kim Soo Hyun trong phim lấy được sự đồng cảm của người xem. Cuộc đời nhiều thăng trầm đã biến Kang Tae trở thành người đàn ông trầm lặng, ít biểu lộ cảm xúc. Mối quan tâm duy nhất của Kang Tae là người anh trai cứ mãi ngây ngô như đứa trẻ.

Kim Soo Hyun khiến khán giả rơi nước mắt trong 'It’s Okay to Not Be Okay' Tóm tắt tập 2.

Diễn xuất của Kim Soo Hyun ngày càng ấn tượng.

Tiếp nối tập trước, tập 2 It’s okay to not be okay mở màn bằng cảnh Kang Tae kể cho Go Moon Young (Seo Ye Ji) về quá khứ anh từng gặp một cô bé máu lạnh. Cô bé này đã cứu Kang Tae nhưng vẫn để lại cho anh ám ảnh vì sự tàn ác khó tưởng tượng nổi. Về phía Moon Young, cô bỗng nảy sinh cảm giác kỳ quặc với Kang Tae và muốn "chiếm đoạt" anh. Để gặp lại Kang Tae, Moon Young đã tặng sách cho Sang Tae - độc giả trung thành của cô - và mời Sang Tae đến buổi ký tặng.

Buổi ký tặng sách trở nên hỗn loạn vì Sang Tae.

Tại buổi ký tặng sách, Sang Tae vô tình gây ra vụ lộn xộn. Khi nhìn thấy một cậu bé mặc đồ khủng long, Sang Tae tưởng là khủng long thật nên xông vào để sờ tận tay. Điều này khiến cậu bé hoảng sợ, còn người bố túm tóc Sang Tae để lôi anh ra. Bị túm tóc, Sang Tae đau đớn, hoảng loạn, làm cho buổi ký tặng sách trở nên hỗn loạn.

Kang Tae ra nghe điện thoại quay lại thấy anh trai sợ hãi, lập tức chạy đến an ủi. Cảnh phim này khiến không khí trong It’s okay to not be okay chùng xuống. Kang Tae ôm anh trai vào lòng, liên tục dỗ dành. Sự đau xót hiện rõ trên nét mặt của Kang Tae khi anh trai bị bắt nạt mà không biết phản kháng.

Moon Young ra mặt giúp đỡ anh em Kang Tae.

Moon Young quyết định giúp đỡ anh em Kang Tae - Sang Tae sau khi "đấu tranh tư tưởng". Cô bắt gia đình kia phải xin lỗi vì đã gây ra vụ náo loạn, thậm chí còn túm tóc người bố để trả thù cho Sang Tae. Tuy nhiên, việc Moon Young ra mặt đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cô. Mặt tối trong tâm hồn của Moon Young cũng bị phơi bày trước công chúng. Từ một tác giả được yêu thích, cô bị tẩy chay.

Sau khi nói chuyện với Moon Young, Kang Tae phát hiện cô cũng có những bất thường về tâm lý. Anh khuyên cô đi trị liệu và nhận được lời đề nghị trở thành "chốt an toàn" của cô, mỗi khi Moon Young lên "lên cơn" thì Kang Tae sẽ giúp cô bình tĩnh lại.

Moon Young "bám" lấy Kang Tae không rời.

Tập 2 kết thúc khi Kang Tae quyết định trở về quê, nơi mẹ anh bị sát hại để tìm chân tướng vụ việc. Còn Moon Young tìm mọi cách để lôi kéo Kang Tae ở lại bên cạnh cô.

It’s okay to not be okay phát sóng trên kênh truyền hình cáp tvN vào 21h tối thứ 7, chủ nhật hàng tuần.

Chi Chi