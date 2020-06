Kim Soo Hyun đóng nhân viên y tế điển trai

Drama sắp ra mắt của đài tvN là Psycho But It’s Okay hé lộ những hình ảnh đầu tiên của nam chính Kim Soo Hyun. Psycho But It’s Okay được miêu tả là phim hài lãng mạn với yếu tố kỳ ảo, giả tưởng.

Kim Soo Hyun vào vai Moon Kang Tae, một nhân viên y tế làm việc ở bệnh viện tâm thần, luôn trốn tránh tình yêu. Đóng cùng anh là Seo Ye Ji trong vai Go Moon Young, nữ tiểu thuyết gia không biết tình yêu là gì. Hai người sẽ hàn gắn và chữa lành những vết thương lòng của nhau.

Trong những hình ảnh phim được tvN tiết lộ, Kim Soo Hyun mặc đồng phục nhân viên y tế bận rộn với công việc. Nhân vật Moon Kang Tae có cuộc sống vất vả, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Anh phải chăm sóc người anh trai Moon Sang Tae (Oh Jung Se) bị tự kỷ. Tại nơi làm việc, anh chăm sóc bệnh nhân bị rối loạn tâm thần. Moon Kang Tae không có thời gian chăm lo bản thân và tự ti với các mối quan hệ yêu đương.

Psycho But It’s Okay là tác phẩm đầu tiên Kim Soo Hyun đóng chính kể từ khi xuất ngũ hồi tháng 7/2019.

Sau vai khách mời trong Hotel Del Luna và Crash Landing on You, Kim Soo Hyun mới chính thức trở lại màn ảnh nhỏ bằng một vai chính qua Psycho But It’s Okay. Khác với các vai diễn trước đây, Kim Soo Hyun trong Psycho But It’s Okay không còn giữ hình ảnh lịch thiệp, giàu có mà là một nhân viên bình thường với cuộc sống nhiều khó khăn.

Psycho But It’s Okay bắt đầu phát sóng vào 20/6 trên tvN.

Chi Chi