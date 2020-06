Hội trai đẹp chuyên trị vai 'số khổ' trên màn ảnh Hàn

Ji Chang Wook

Tháng 6 này, phim mới của mỹ nam Ji Chang Wook và Kim Yoo Jung mang tên Backstreet Rookie sẽ lên sóng. Anh vào vai ông chủ tiệm tạp hóa nơi Kim Yoo Jung làm việc. Các fan nói đùa rằng cuối cùng Ji Chang Wook cũng được làm ông chủ trên phim, dù chỉ là một cửa hàng nhỏ.

Ji Chang Wook trong 'Cười lên Dong Hae'.

Trước đó, Ji Chang Wook thường hóa thân thành các nhân vật nghèo khổ, cuộc sống khó khăn. Như trong bộ phim Cười Lên Dong Hae - bộ phim đầu tay giúp Ji Chang Wook nổi tiếng với khán giả Hàn, anh vào vai Dong Hae, chàng trai có gia đình nghèo khó, mẹ bị thiểu năng, bố bỏ đi. Ước mơ trở thành vận động viên trượt băng của Dong Hae cũng không thể hoàn thành vì chấn thương. Thế nhưng anh vẫn lạc quan, vui vẻ, giữ niềm tin và hy vọng vào cuộc sống.

Đến với vai Seo Jung Hoo trong phim Healer, Ji Chang Wook hóa thân thành siêu trộm chuyên nghiệp, luôn phải leo trèo, đối mặt với nguy hiểm.

Trong Tiệm rau của anh chàng độc thân, anh vào vai Han Tae Yang, một thanh niên chăm chỉ bán rau, biến cửa hàng rau củ của mình trở thành chuỗi thương hiệu lớn với 33 chi nhánh.

Park Seo Joon

Park Seo Joon cũng là một chuyên gia "start up" trên màn ảnh Hàn. Anh thường hóa thân thành các nhân vật gặp nhiều khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống nhưng không ngừng nỗ lực để thực hiện ước mơ. Đó là Moo Myung trong Hoa Lang, Go Dong Man trong Fight for My Way hay mới nhất là Park Sae Ro Yi trong Itaewon Class.

Trong Hoa Lang, nhân vật Moo Myung của Park Seo Joon là một thanh niên sinh ra trong cảnh nghèo khó. Bằng quyết tâm, Moo Myung đã vượt qua gian khổ để trở thành một chiến sĩ Hoa Lang huyền thoại.

Trong A Witch's Love, Park Seo Joon vào vai Yoon Dong Ha, chàng trai 25 tuổi chuyên làm việc vặt theo nhu cầu của khách hàng. Dong Ha luôn mỉm cười mạnh mẽ để che giấu vết thương lòng sau cái chết của bạn gái. Sự ra đi của người yêu đã khiến Dong Ha mất cả động lực sống lẫn tham vọng trong sự nghiệp. Cuối cùng, trái tim anh được sưởi ấm bởi bà chị Ban Ji Yeon (Um Jung Hwa).

Ở Fight for My Way, Park Seo Joon trở thành anh nhân viên văn phòng Go Dong Man phải từ bỏ ước mơ trở thành võ sĩ vì hoàn cảnh sống. Sau này, anh quyết định quay lại với đam mê, bất chấp mọi khó khăn.

Park Seo Joon trong 'Itaewon Class'.

Tác phẩm mới nhất của Park Seo Joon là Itaewon Class, anh đóng vai chàng thanh niên Park Sae Ro Yi từng bị hãm hại phải vào tù, cha qua đời sau một tai nạn. Sau khi ra tù, Park Sae Ro Yi lập nghiệp, thề sẽ trả thù những kẻ đã đẩy mình đến đường cùng.

Kim Nam Gil

Nam diễn viên sinh năm 1981 sở hữu gương mặt điển trai, lạnh lùng, đầy nam tính. Anh quen thuộc với khán giả Hàn qua các vai diễn buồn thương, gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống.

Vai diễn nổi tiếng nhất của Kim Nam Gil là vai Bi Dam trong Nữ hoàng Seon Deok. Từ khi sinh ra, Bi Dam đã phải chịu nhiều bất hạnh. Là con trai của nhà vua Jin Ji và công chúa Mi Shil nhưng anh bị mẹ coi như công cụ củng cố quyền lực, và khi anh không còn hữu dụng, người mẹ đã bỏ rơi Bi Dam.

Cũng vì tuổi thơ như vậy, Bi Dam trở nên tham vọng, mưu mô và có trái tim tàn nhẫn. Anh đã đánh mất tình yêu thực sự với nữ hoàng Seon Deok và chịu nỗi đau khổ giày vò đến chết. Ban đầu, Bi Dam chỉ được xây dựng là nhân vật tuyến phụ. Tuy nhiên, diễn xuất của Kim Nam Gil quá cuốn hút khán giả nên biên kịch đã sửa kịch bản để nhân vật này có nhiều đất diễn hơn.

Kim Nam Gil trong 'Nữ hoàng Seon Deok'.

Tiếp đến trong Bad Guy, Kim Nam Gil vào vai Shim Gun Wook, chàng trai lớn lên trong sự oán hận vì nỗi đau gia đình ly tán. Để trả thù, Shim Gun Wook trà trộn vào tập đoàn Haeshin, quyến rũ con gái của kẻ thù. Bị thù hận che mờ mắt, Shim Gun Wook đã hy sinh cả người con gái mình yêu để đạt được mục đích.

Sau khi xuất ngũ, Kim Nam Gil kết hợp cùng Son Ye Jin trong bộ phim nhiều bi kịch khác là Shark. Anh vào vai Yi Soo - con trai của người lái xe cho chủ tịch tập đoàn khách sạn Ga Ya. Vô tình cha của Yi Soo phát hiện một văn kiện bí mật và bị giết để bịt đầu mối. Yi Soo cũng gặp tai nạn hủy gương mặt. 12 năm sau, anh quay lại trả thù nhưng lại vướng vào mối tình yêu hận cay đắng.

Chi Chi