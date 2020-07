Gia tài 'ít mà chất' của đạo diễn chuyên phim 'hack não' Eric Bress

Đạo diễn Eric Bress được biết đến như một tượng đài của thập niên 2000 cho dòng phim "hack não". Đây là thể loại phim có cốt truyện ly kỳ, phức tạp, được cài cắm tinh vi, đòi hỏi khán giả phải theo dõi cẩn thận từng chi tiết để nắm bắt thông điệp. Gia tài điện ảnh của Eric Bress ít nhưng cực "chất" và luôn làm hài lòng người hâm mộ.

1. Loạt phim 'Final Destination'

Khi ra mắt phần đầu tiên vào năm 2000, Final Destination lập tức gây tiếng vang lớn trong làng phim kinh dị bằng ý tưởng đơn giản nhưng cực kỳ độc đáo - Chạy trốn cái chết. Bạn sẽ làm gì khi biết trước tên mình đã được điểm trong sổ tử thần và liệu con người có trốn thoát được khỏi bàn tay số phận? Final Destination khiến khán giả không giây nào ngừng hồi hộp trước từng cử động của nhân vật, phải căng mắt theo dõi từng chi tiết nhỏ nhất vì bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành mấu chốt quyết định sinh tử.

Final Destination là một thương hiệu dài hơi và Eric Bress được giao trọng trách chấp bút cho phần thứ hai và phần cuối của series. Thế mạnh trong việc tạo nên các tình huống thót tim của Eric Bress khi kết hợp với những pha máu me kinh dị đầy bạo lực đã để lại dấu ấn sâu sắc trong loạt phim cũng như thể loại kinh dị.

2. The Butterfly Effect

The Butterfly Effect (2004) đã trở thành bộ phim kinh điển khiến khái niệm hiệu ứng cánh bướm trở nên phổ biến trong văn hóa đại chúng. Vốn xuất phát từ một khái niệm mang tính khoa học, hiệu ứng cánh bướm được Eris Bress chọn làm cảm hứng để triển khai ra một kịch bản khiến khán giả không ngừng "há hốc miệng" theo dõi.

Nhân vật chính của The Butterfly Effect là người có khả năng quay trở lại quá khứ để sửa sai một số thời điểm nhất định trong cuộc đời. Tưởng rằng năng lực này sẽ khiến cuộc đời anh trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng hiệu ứng cánh bướm đã khiến cho những thay đổi nhỏ bé hóa thành biến động khủng khiếp không thể lường trước.

Bộ phim do Eric Bress đồng đạo diễn và biên kịch cuốn người xem vào vòng xoáy hồi hộp từng giây cùng nhân vật và những quyết định nhằm sửa chữa quá khứ và thay đổi tương lai. Bộ phim liên tiếp di chuyển từ thực tại này sang thực tại khác đòi hỏi khán giả vô cùng tập trung và nắm bắt nhanh các chi tiết để tìm lời giải cho nhân vật. The Butterfly Effect khép lại bằng một kết trọn vẹn và đầy cảm xúc. Nhưng không dừng ở đó, sau khi ra mắt, bộ phim đã tung ra nhiều phiên bản kết thúc khác nhau, trong đó có cả cái kết mà ở đó nhân vật chọn cách chưa từng được sinh ra. Đến gần hai thập kỷ sau, có rất ít tác phẩm nào gây ám ảnh cho người xem và tạo được độ lan tỏa trong văn hóa đại chúng lớn như The Butterfly Effect.

3. Ghosts of War

Trở lại sau nhiều năm vắng bóng khỏi làng điện ảnh, Ghost of War - tác phẩm mới nhất của Eric Bress là sự kết hợp giữa thể loại kinh dị và chiến tranh. Trong bối cảnh những năm cuối Chiến tranh Thế giới thứ II, khi quân đội Đức dần yếu thế trên khắp mặt trận, năm người lính Mỹ được giao nhiệm vụ trấn thủ một dinh thự Pháp cổ.

Tại đây, nhiều hiện tượng kỳ lạ liên tiếp xảy ra khiến nhóm binh sĩ sợ hãi, hoảng loạn và phải tìm đường thoát thân. Những năm gần đây, việc pha trộn thể loại để tạo ra các tác phẩm độc đáo, mới lạ đang trở thành xu hướng mới và xu hướng này được nhà làm phim kỳ cựu Eric Bress bắt nhịp kịp thời. Vẫn với sở trường kinh dị nhưng trong đề tài mới, Eric Bress sẽ mang đến trải nghiệm dữ dội không kém các tác phẩm trước.

Phim quy tụ dàn diễn viên nam chính điển trai gồm Brenton Thwaites, Theo Rossi, Alan Ritchson, Skylar Astin và Kyle Gallner.

Chi Chi