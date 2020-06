Drama Hàn 2020 tràn ngập cặp đôi lệch cả chục tuổi

Touch - 17 tuổi

Touch là bộ phim về đề tài makeup và giới giải trí, phát sóng trên Channel A hồi tháng 1. Cặp đôi chính là Joo Sang Wook (1978) và Kim Bo Ra (1995), chênh nhau đến 17 tuổi. Ngoại hình của hai diễn viên hiện rõ khoảng cách tuổi tác.

Joo Sang Wook vào vai Cha Jung Hyuk, một nghệ sĩ makeup nổi tiếng nhưng rơi vào nợ nần và thất nghiệp. Kim Bo Ra đóng Han Soo Yeon, một cô gái đã làm thực tập sinh 10 năm với mơ ước trở thành idol. Khi tham gia cuộc thi tuyển chọn, Han Soo Yeon bất ngờ tìm ra khả năng mới của mình đó là makeup. Tình cờ, cô trở thành trợ lý của Cha Jung Hyuk và cặp đôi dần nảy sinh tình cảm.

Ngoại hình của Joo Sang Wook - Kim Bo Ra hiện rõ sự chênh lệch tuổi tác.

Hyena - 12 tuổi

Hyena (Linh cẩu) là bộ phim về đề tài luật sư của đài SBS, đã kết thúc phát sóng từ tháng 4. Với nội dung hấp dẫn, gay cấn xoay quanh những cuộc đấu trí, thủ đoạn trong giới luật sư, Hyena chiếm được cảm tình của nhiều khán giả. Cặp đôi chính của phim là Kim Hye Soo (sinh năm 1970) và Joo Ji Hoon (1982), hai diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn. Dù chênh nhau 12 tuổi, cặp chị em này vẫn tạo được phản ứng hóa học trong các cảnh tình cảm, những nụ hôn nồng cháy của họ luôn đẩy rating phim lên top.

365: Repeat the Year - 11 tuổi

Bộ phim xoay quanh 10 người có cơ hội "reset" cuộc đời họ, trở về quá khứ một năm về trước để thay đổi cuộc sống hoặc ngăn chặn sự cố, tai nạn. Tuy nhiên họ lại phải đối mặt với những biến cố khó ngờ đe dọa tính mạng. Phim phát sóng vào tháng 3 và tháng 4 trên MBC.

Lee Joon Hyuk đảm nhiệm vai nam chính Ji Hyung Joo - một thanh tra tội phạm bạo lực với kinh nghiệm 7 năm trong nghề. Anh gặp sự cố khi thực hiện nhiệm vụ một năm trước, mất đi người đồng nghiệp thân thiết. Nam Ji Hyun vào vai tác giả webtoon Shin Ga Hyun, có đôi chân tật nguyền vì một tai nạn không may. Dù chênh nhau 11 tuổi, Lee Joon Hyuk (1984) và Nam Ji Hyun (1995) đã tạo thành bộ đôi hoàn hảo nhờ ngoại hình cân xứng, diễn xuất tốt xuyên suốt kịch bản hấp dẫn.

Find Me In Your Memory - 13 tuổi

Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa Lee Jung Hoon - một phát thanh viên có thể ghi nhớ hầu như mọi khoảnh khắc trong cuộc đời, và Yeo Ha Jin - một diễn viên nổi tiếng đã quên mất quá khứ của chính mình. Dù chênh nhau 13 tuổi, Kim Dong Wook (1983) và Moon Ga Young (1996) vẫn có nhiều khoảnh khắc lãng mạn, đẹp đôi bên nhau. Phim bắt đầu chiếu vào tháng 3 trên MBC, kết thúc phát sóng vào 13/5.

Soul Mechanic (Fix You) - 15 tuổi

Bộ phim có sự góp mặt của nam diễn viên gạo cội Shin Ha Kyun (1974) và Jung So Min (1989). Ngoại hình của hai người lộ rõ khoảng cách tuổi tác.

Dù ngoài đời chênh nhau những 15 tuổi, trong phim hai diễn viên được rút ngắn khoảng cách chỉ còn vài tuổi. Shin Ha Kyun vào vai Lee Si Jun - bác sĩ tâm thần lập dị gần 40 tuổi, có chuyên môn giỏi và tính cách tươi sáng. Jung So Min đóng Han Wu Ju - một ngôi sao nhạc kịch đang lên ở tuổi hơn 30. Cô dễ nổi điên khi giận dữ, tâm trạng lên xuống thất thường khiến sự nghiệp gặp trở ngại. Hai người với những vấn đề tâm lý riêng sẽ gặp gỡ và chữa lành tổn thương cho nhau.

Soul Mechanic lên sóng KBS từ 6/5 nhưng không thu hút nhiều sự chú ý.

King Maker: The Change of Destiny - 13 tuổi

Phim xoay quanh cuộc chiến tranh giành ngai vàng dưới triều Joseon và mối tình giữa Choi Chun Joong (Park Si Hoo) với công chúa Lee Bong Ryun (Go Sung Hee). Chun Joong là người xem tướng giỏi nhất nước, còn Bong Ryun có khả năng nhìn thấy số phận của người khác. Cả hai cố gắng thay đổi vận mệnh của Joseon.

Phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Lee Byung Joo, phát hành từ 1977 đến 1987. Nam diễn viên Park Si Hoo (1977) kết hợp cùng đàn em kém 13 tuổi Go Sung Hee (1990) nhưng ngoại hình không hiện rõ khoảng cách. Phim bắt đầu lên sóng từ 17/5 trên TV Chosun.

Backstreet Rookie - 12 tuổi

Ji Chang Wook (1987) và Kim Yoo Jung (1999) lần đầu tiên hợp tác trong drama dựa trên bộ truyện tranh Pyeonuijeom Saetbyeoli. Nhờ diện mạo trẻ trung, Ji Chang Wook không bị "lệch pha" bên bạn diễn kém 12 tuổi. Sự kết hợp của bộ đôi này được nhiều khán giả mong chờ.

Ji Chang Wook vào vai Choi Dae Hyun, ông chủ cửa hàng tạp hóa 33 tuổi. Kim Yoo Jung đóng Jung Saet Byeol, từng là cô nữ sinh cấp ba rắc rối khi gặp Dae Hyun 4 năm trước. Khi gặp lại, Saet Byeol đã là sinh viên đại học với nhiều thay đổi lớn. Cô xin vào làm ca đêm tại cửa hàng tạp hóa của Dae Hyun.

Backstreet Rookie sẽ chiếu trên SBS từ 12/6.

The School Nurse Files - 11 tuổi

Bộ phim sắp chiếu trên Netflix gây chú ý với cặp Jung Yu Mi (1983) và Nam Joo Hyuk (1994). Trong khi Jung Yu Mi là gương mặt thực lực trên màn ảnh rộng với Silenced, Train To Busan, Kim Ji-Young: Born 1982..., Nam Joo Hyuk là người mẫu trẻ lấn sân diễn viên, diễn xuất còn nhiều tranh cãi. Sự kết hợp của cặp đôi chênh 11 tuổi khiến khán giả nghi ngờ độ thành công.

The School Nurse Files dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng School Nurse Ahn Eun-young của Chung Serang, ra mắt năm 2015. Trong phim, Jung Yu Mi đóng Ahn Eun Young, một giảng viên trường điều dưỡng kiêm pháp sư trừ quỷ. Cô sở hữu năng lực đặc biệt có thể nhìn thấy ma quỷ và tiêu diệt chúng. Vũ khí của cô là một con dao nhựa và súng hơi. Một sự việc kỳ bí xảy ra tại trường khiến Eun Young vừa phải nỗ lực làm giáo viên tốt vừa tìm diệt ác quỷ. Cô nhận được sự trợ giúp của thầy giáo Hong In Pyo (Nam Joo Hyuk).

Here - 12 tuổi

Đây là dự án truyền hình lớn quy tụ nhiều gương mặt thực lực, nổi tiếng như Lee Byung Hun, Han Ji Min, Shin Mina, Bae Sung Woo, Nam Joo Hyuk. Nội dung phim xoay quanh những con người làm việc cho một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế. Phim do No Hee Kyung viết kịch bản, đây là biên kịch nổi tiếng với những bộ phim như Thành thật với tình yêu, Worlds Within, That Winter The Wind Blows, It's Ok This is Love, Live.

Nam chính Lee Byung Hun (1970) và nữ chính Han Ji Min (1982) có cách biệt 12 tuổi. Han Ji Min và Lee Byung Hun từng đóng chung All In năm 2003 nhưng không có cảnh tay đôi. Cô đóng vai thời niên thiếu của nhân vật Min Soo Young (do Song Hye Kyo đóng thời trưởng thành).

The Tale of Gumiho - 10 tuổi

Đây là dự án mới của đài tvN, chỉ mới công bố hai diễn viên chính là Lee Dong Wook (1981), Jo Bo Ah (1991) và nam phụ Kim Bum. Dù đã 39 tuổi, Lee Dong Wook vẫn giữ được diện mạo trẻ trung, phong độ. Lần này, anh sẽ vào vai một "hồ ly tinh" 9 đuôi tên Lee Yeon. Nữ chính Jo Bo Ah đóng vai một đạo diễn/nhà sản xuất chương trình truyền hình theo dấu Lee Yeon. Jo Bo Ah từng đóng chính trong My Strange Hero cùng Yoo Seung Ho, Forest cùng Park Hae Jin. Màn kết hợp với Lee Dong Wook hứa hẹn mang đến sự mới mẻ cho khán giả. Phim dự kiến lên sóng nửa cuối 2020.

Cherry