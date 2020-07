'Điên thì có sao' tung cảnh hôn vẫn bị chê nhạt

Hai tập mới nhất của Điên thì có sao (It’s okay not to be okay) có rating lần lượt 4,2% và 5,4% - thấp nhất từ khi phim phát sóng. Trong tập 10, dù đã có tình cảm với Moon Young (Seo Ji Ye) và vừa trao nụ hôn ngọt ngào cho cô, Kang Tae (Kim Soo Hyun) vẫn quyết định nói lời chia tay, thậm chí tuyên bố không muốn Moon Young xuất hiện trước mặt anh. Lý do vì Kang Tae lo lắng và muốn tập trung chăm sóc cho Sang Tae - người anh trai mắc bệnh tâm thần. Sang Tae đã phản ứng rất dữ dội khi biết em trai hẹn hò với Moon Young.

Nụ hôn của Kang Tae và Moon Young.

Không chỉ trốn tránh tình cảm của Moon Young, Kang Tae còn đến nhà Joo Ri (Park Gyu Young) ở tạm và nhờ Joo Ri đến lấy đồ đạc tại tòa lâu đài. Điều này khiến Moon Young tổn thương sâu sắc. Vừa bị từ chối tình cảm, Moon Young còn phải trải qua ngày sinh nhật cô đơn. Phim tạm dừng với cảnh bệnh nhân Park Ok Ran trốn khỏi viện tâm thần tới nhà Moon Young và chúc mừng sinh nhật cô.

Rating của Điên thì có sao luôn loanh quanh ở mức 4 - 6% dù cho sự góp mặt của ngôi sao hạng A Kim Soo Hyun sau 5 năm mới quay lại màn ảnh nhỏ. Phim khiến khán giả chia ra làm hai phe tranh cãi về nội dung. Một bên nhận xét phim nhạt toẹt, không có cốt truyện, tình tiết ngày càng hỗn độn. Một số ý kiến bình luận trên Pannchoa: "Phim nhạt hết chỗ nói", "Không có gì để xem nên tôi đã đi xem phim này, nhưng mà không thể xem nổi. Chán thế mà vẫn được nhắc đến trên các trang cộng đồng, bất ngờ thật". Một bên lại khen Điên thì có sao hết lời, cho rằng phải thực sự chú ý theo dõi mới hiểu hết ý nghĩa của phim.

Seo Ji Ye được khen ngợi về diễn xuất trong phim.

Điên thì có sao do biên kịch Jo Yong viết, khai thác câu chuyện về những người có vấn đề về tâm thần, thuộc thể loại đề tài hơi khó xem. Những suy nghĩ khác biệt, độc đoán và có gì đó ích kỷ của nhân vật khiến một bộ phận khán giả cảm thấy khó chấp nhận. Nội dung phim không dễ hiểu, dễ xem và không có câu chuyện tình yêu màu hồng như nhiều drama Hàn khác. Kang Tae và Moon Young đều có những vấn đề của riêng mình, và không dễ dàng để chữa lành cho nhau. Phim còn từng bị chỉ trích và kêu gọi tẩy chay do có yếu tố quấy rối tình dục.

Theo lý giải của một số khán giả, họ chọn xem Điên thì có sao trên các phương tiện cá nhân, thay vì xem trên truyền hình, vì đây không phải là bộ phim có thể xem được cùng gia đình. Điều này cũng là lý do Điên thì có sao nổi tiếng nhưng rating không cao. Phim cũng có độ viral tốt trên Twitter với các đoạn trích, ảnh gif được chia sẻ nhiều.

Chi Chi