'Điên thì có sao' tập 8: Kim Soo Hyun nổi cơn ghen dễ thương

Tiếp nối nội dung Go Moon Young (Seo Ye Ji) cắt bỏ mái tóc dài vì muốn thoát khỏi ám ảnh từ người mẹ được cho đã chết là hình ảnh Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) ngọt ngào giúp cô tỉa lại mái tóc. Anh không ngần ngại bày tỏ sự yêu thích đặc biệt với vẻ ngoài của người ở chung nhà bằng lời khen "Cô đẹp lắm". Kang Tae dần nhận ra tình cảm dành cho Moon Young không đơn thuần chỉ là hành động đối mặt với quá khứ.

Mối quan hệ của cặp đôi chính trên phim ngày càng ngọt ngào.

Kang Tae lộ rõ thái độ ghen tuông khi một người đàn ông lạ (Choi Daniel) - một fan của Moon Young - CEO công ty quảng cáo - bày tỏ sự yêu thích với cô. Khi người này hỏi Kang Tae có phải là bạn trai, Moon Young phủ nhận mối quan hệ. Điều này khiến Kang Tae có thái độ rất lạ... Thực chất, việc Moon Young thân thiết với người lạ kia chỉ vì cô muốn có được cây bút đẹp đẽ của anh ta. Nhận ra phản ứng của crush, Moon Young vui mừng và đắc ý ra mặt.

Nhân vật do Choi Daniel thủ diễn với vai trò khách mời là nhân tố quan trọng thúc đẩy mối quan hệ của cặp đôi chính. Kang Tae cảm thấy bất ổn khi nhân vật này nhìn chằm chằm vào Moon Young, còn ôm eo chụp hình. Liệu vị CEO này có tiếp tục xuất hiện trong các tập phim sau, trở thành đối thủ cạnh tranh của Kang Tae hay không vẫn là một câu hỏi.

Trong tập này, Moon Young và Sang Tae đánh nhau tung trời khi tranh giành con gấu bông do Kang Tae may lúc nhỏ. Lý do chủ yếu vì Sang Tae cảm thấy bị "ra rìa" khi em trai ngày càng thân thiết với nữ nhà văn. Đối mặt với "hai đứa trẻ to xác", Kang Tae chỉ có thể tìm cách giảng hòa. Tuy những xích mích này khiến Kang Tae có phần lao đao nhưng lại giúp anh hiểu hơn về nỗi lòng của anh trai, cũng như một phần tính cách đặc biệt của Moon Young.

Những tình huống thú vị ở tập 8 của phim.

Phim lý giải thêm về quá khứ khi hình ảnh người vợ đã chết của ông Go - cha của Moon Young - ngày một ám ảnh nặng nề. Ông liên tục nghe tiếng hát và bóng hình mờ ảo của bà khi đang điều trị trong bệnh viện. Kang Tae đã dành thời gian nói chuyện với ông Go để tìm hiểu sâu thêm về quá khứ đen tối của gia đình họ Go. Đồng thời, viện trưởng Oh tinh ý nhận ra bệnh nhân nữ họ Park ở phòng bệnh bên cạnh luôn xuất hiện một cách đáng ngờ ngay thời điểm ông Go bị ảo giác. Dù bà ta cố gắng che giấu và nói dối cũng không qua được mắt của vị bác sĩ trưởng khoa lão làng.

Ở một diễn biến khác, Moon Young ra tay hiệp nghĩa, giải cứu một nữ bệnh nhân khỏi người bạn trai bạo lực bội bạc. Lần này cô bị hắn ta đánh ngã sấp giữa bệnh viện. Thay vì bỏ mặc và đổ lỗi cho Moon Young như mọi lần, Kang Tae bay tới đánh tên côn đồ kia một trận và chịu án kỷ luật tạm nghỉ việc từ bệnh viện. Thay vì buồn bã lo nghĩ, Kang Tae lại vô cùng vui vẻ khi lần đầu được sống thật với bản thân. Nụ cười trên gương mặt Kang Tae cho thấy niềm hạnh phúc khi được làm điều mình muốn, nhất là khi anh xác định tình cảm với Moon Young.

Bước chuyển biến tích cực trong suy nghĩ của Kang Tae sẽ dẫn tới bước ngoặt mới trong mối quan hệ tình cảm của Kang Tae - Moon Young. Đây thực sự là điều khán giả mong đợi khi "điên nữ" thả bao nhiêu thính mà "cụ giáo" mãi không chịu đổ. Nhiều khán giả mong chờ sự ngọt ngào đến từ cặp đôi nhưng cũng xác định sẽ có thêm rắc rối và khó khăn phía trước.

Tuy nhiên, phim cũng nhận những lời chê bai của Knet như "quá đà" hay "quá vô văn hóa" trước những lời thoại thả thính "thô nhưng thật" của nữ chính. Tuy rating có giảm sút nhưng so với Backstreet Rookie của Ji Chang Wook và Kim Yoo Jung, bộ phim vẫn được đánh giá là hay hơn hẳn.

Điên thì có sao (It’s Okay Not To Be Okay) tiếp tục lên sóng vào Thứ 7 – Chủ Nhật hàng tuần lúc 19h (giờ Việt Nam) trên kênh tvN.

Hana