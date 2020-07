'Điên thì có sao' tập 7: Seo Ye Ji bị Kim Soo Hyun cho vào 'friendzone'

Cuối tập 6, Go Moon Young (Seo Ye Ji) gặp ác mộng và Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) đã ôm cô vào lòng vỗ về an ủi cả đêm. Nhận ra tâm lý của cô không ổn định, anh quyết định "trốn việc" một ngày để đưa cô đi chơi, giải tỏa căng thẳng cho Moon Young.

Hành động này của anh điều dưỡng điển trai khiến Moon Young mừng thầm và tưởng rằng Kang Tae đã có tình cảm với mình, cô nàng tiếp tục bày tỏ ý muốn cùng Kang Tae hẹn hò. Và một lần nữa, Kang Tae thẳng thừng từ chối Moon Young. Kang Tae cho biết anh chỉ là không muốn bỏ trốn khi bị đuổi như những lần trước nên đã quyết định ở lại chăm sóc cô.

Kang Tae còn có cuộc nói chuyện với viện trưởng Oh - người chữa trị trực tiếp cho cha của Moon Young - và cả hai đưa ra kết luận rằng Moon Young có vẻ rất sợ hãi mẹ mình chứ không phải thiếu thốn tình thương từ mẹ.

Vì anh trai Sang Tae cũng hay gặp ác mộng khi mẹ mất, Kang Tae đưa tặng cô con gấu bông mà lúc trước anh đã may cho anh trai. Kang Tae hy vọng con gấu bông này sẽ giúp Moon Young cảm thấy dễ chịu hơn.

Bệnh tình của người phụ nữ tâm thần từng lầm tưởng Moon Young là con gái chuyển biến nặng hơn do biết được sự thật con gái ruột đã chết. Moon Young tìm đến bà, cùng sự giúp đỡ của Kang Tae, cô đã giúp người bệnh đối diện được với hiện thực và tỉnh táo trở lại. Kang Tae "thưởng" cho Moon Young một cái xoa đầu ấm áp. Cũng chính câu chuyện này đã khơi lại ký ức của Kang Tae, khiến anh "mượn chút men" để giãi bày lòng mình với Moon Young và anh trai Sang Tae. Qua đó khán giả nhận ra đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, cứng cỏi là một tâm hồn đã trải qua nhiều tổn thương, đau đớn.

Vui vẻ chưa được bao lâu, tâm trạng Moon Young như rơi xuống đáy vực khi cô gặp lại cha mình và bị ông đe dọa: "Rồi con sẽ bị ràng buộc như mẹ con thôi...". Trong lòng hoang mang nhưng Moon Young đã tự tin bản thân sẽ không trở nên khủng khiếp như mẹ mình khi cô biết giới hạn cám dỗ ở đâu và sẽ không vượt qua lằn ranh đó.

Moon Young thẳng tay cắt ngắn mái tóc dài đẹp đẽ mà mẹ luôn bắt cô phải nâng niu suốt bao năm. Kang Tae rất vui mừng vì hành động dứt khoát này như thể cắt bỏ sự ràng buộc với người mẹ đáng sợ ám ảnh cô. Kang Tae còn giúp Moon Young tỉa lại tóc cho thật đẹp.

Tuy chưa có nhiều biến chuyển, nữ chính vẫn bị nam chính từ chối thẳng thừng nhưng mối quan hệ của cả hai đang dần trở nên ngọt ngào hơn. Bên cạnh "nam thần" Kim Soo Hyun, nữ chính Seo Ye Jin đẹp lóa mắt với lối trang điểm và y phục đầy sang trọng quyền quý cũng khiến khán giả nữ phải xuýt xoa không ngớt. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng kịch bản "khó nhằn" và có phần u tối khá kén người xem khiến rating phim giảm sút.

Điên thì có sao (It’s Okay Not To Be Okay) sẽ tiếp tục lên sóng vào thứ 7 - Chủ nhật hàng tuần lúc 19h (giờ Việt Nam) trên kênh tvN.

Hana