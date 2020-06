'Điên thì có sao' tập 4: 'Điên nữ' Moon Young suýt bị bố đẻ giết chết

Tiếp nối tập trước, quyết định cho Moon Young (Seo Ye Ji) một cơ hội của Kang Tae (Kim Soo Hyun) đã khiến Nam Joo Ri (Park Gyu Young) phát điên vì ganh tức và đố kị. Joo Ri tán thành việc sa thải nữ tác giả khi bệnh viện quyết định xử phạt Moon Young vì đã giúp bệnh nhân bỏ trốn.

Giây phút hòa thuận hiếm hoi của 2 người.

Vừa hòa thuận không bao lâu, anh điều dưỡng và nữ tác giả tiếp tục bất đồng quan điểm sống. Mặc cho Moon Young bày tỏ tình cảm với mình đầy chân thành, Kang Tae tức giận khi Moon Young xem gia đình không khác gì vật trao đổi nên đã phớt lờ lời tỏ tình của cô nàng và quay lưng bỏ đi. Một mình trở lại căn nhà thênh thang, Moon Young phải đối mặt với nỗi ám ảnh khủng khiếp thời thơ ấu.

Tâm trạng Moon Young trở nên tệ hơn khi gặp lại người cha tâm thần. Ở trạng thái không tỉnh táo, ông có ý định giết cô con gái duy nhất của mình khiến Moon Young chết lặng và chỉ biết nở nụ cười cay đắng. Suýt chết, cảm xúc của Moon Young một lần nữa "đóng băng".

Vừa gặp lại, Moon Young đã bị bố đẻ tấn công.

Về phần Kang Tae, sau khi buông lời cay đắng làm tổn thương Moon Young khi cô hỏi thăm về vết thương trên má, anh vô cùng hối hận. Bất giác Kang Tae nhận ra những cảm xúc đau khổ Moon Young thể hiện trong các tác phẩm của cô cũng chính là những tâm sự mà anh luôn giấu kín. Kang Tae quyết định đi tìm Moon Young. Cả hai trao nhau cái ôm ấm áp giữa cơn mưa lạnh lẽo.

Mối quan hệ của 2 người đã có bước tiến mới.

Điên thì có sao mang yếu tố tâm lý phức tạp khiến một số khán giả chê phim nhàm chán và quyết định bỏ xem. Tuy nhiên, diễn xuất của cặp đôi chính Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji hấp dẫn qua từng tập. Câu chuyện về quá khứ của cặp nam điều dưỡng điển trai và nữ tác giả điên khùng cũng gây tò mò.

Rating của bộ phim tăng dần đều, dẫn đầu các phim truyền hình chiếu cùng thời điểm, rating trung bình 3,7% và cao nhất là 4,1% ở lứa tuổi khán giả 20-49.

Điên thì có sao (It’s Okay Not To Be Okay) lên sóng vào thứ 7 - chủ nhật hàng tuần lúc 19h (giờ Hà Nội) trên kênh tvN.

Hana