'Điên thì có sao' tập 3: Kim Soo Hyun bối rối lộ body trước Seo Ye Ji

Trong tập 3 lên sóng tối 27/6, Moon Young bất chấp rắc rối do mình gây ra để quay lại quê, tìm và khẳng định bản thân muốn chiếm Kang Tae làm của riêng. Để được công khai theo đuổi Moon Young, cô đồng ý đứng lớp văn học trị liệu của bệnh viên nơi Kang Tae làm việc.

Lợi dụng điểm này, cô lang thang khắp bệnh viện để tìm kiếm và tiếp cận Kang Tae, rồi vô tình được thấy nam thần lộ thân trên 6 múi hót hòn họt. Cô không chút bối rối khi ngắm nhìn thân hình của người khác giới, thậm chí còn ngang nhiên đặt tay lên ngực khiến Kang Tae bối rối.

Cảnh quay "nóng" nhất tập 3 của hai diễn viên chính.

Sự thân thiết bất ngờ giữa Kang Tae và Moon Young khiến đồng nghiệp Nam Joo Ri (Park Gyu Young) khó chịu. Cô cảm thấy đây là mối nguy đe dọa tình cảm của mình dành cho Kang Tae. Nhưng bất ngờ, Joo Ri lại bị Moon Young ngang ngược "dằn mặt".

Sau khi thất bại trong việc rủ Kang Tae dùng bữa, Moon Young quay trở về tòa lâu đài của gia đình. Nhưng việc quay về chốn cũ khiến cô gặp ác mộng khủng khiếp. Để trấn an bản thân, Moon Young đã tưởng tượng mình đang ở trong vòng tay của Kang Tae.

Bên cạnh đó, con trai của thị trưởng - người mắc chứng hung cảm - đã trốn khỏi bệnh viện để thực hiện hành vi khoe thân biến thái và bị Moon Young bắt gặp. Cô quyết định đưa cậu ta đi trốn hòng gây sự chú ý với Kang Tae. Và cô cực kỳ thành công khiến Kang Tae phải rượt đuổi theo mình để giành lại bệnh nhân.

Mặc kệ Kang Tae, Moon Young vẫn đưa cậu bệnh nhân tới nơi bầu cử của bố anh ta để phá rối. Tuy cách làm có phần điên rồ nhưng đây lại là cách tốt nhất để giải tỏa nỗi lòng cho bệnh nhân khi mắc bệnh là do gia đình. Đồng thời, khi nhìn thấy bệnh nhân giải tỏa cảm xúc, Kang Tae nhận ra bản thân chưa bao giờ thực sự sống thật vì bản thân. Nhờ vậy, Moon Young ghi điểm mạnh trong mắt Kang Tae, khiến anh muốn bước vào mối quan hệ với Moon Young - "điên nữ" mà anh từng xua đuổi.

Kang Tae và Moon Young ngày càng thể hiện rõ thái độ và tình cảm cho đối phương.

Điên thì có sao (It’s Okay Not To Be Okay) tiếp tục lên sóng vào thứ 7 - Chủ nhật hàng tuần lúc 19h (giờ Việt Nam) trên kênh tvN.

Hana Nguyen