'Điên thì có sao': Kim Soo Hyun về chung nhà với 'điên nữ' Seo Ye Ji

Trong tập 5, sau cái ôm ấm áp trong mưa, Kang Tae buộc phải đưa Moon Young về nhà mình. Cô nàng giở tính quái đản, suốt đêm quấn lấy Kang Tae khiến anh chàng vất vả ứng phó. Biết được tin tình địch qua đêm tại nhà crush, Joo Ri (Park Gyu Young) nổi điên hẹn gặp Moon Young để cảnh cáo và ra tay tát Moon Young trước vì những lời công kích. Không chịu thua, "khùng nữ" ăn miếng trả miếng và cả hai túm lấy nhau giằng co kịch liệt. Kang Tae giận dữ muốn trả lại lời tỏ tình của Moon Young khiến cô bị tổn thương.

Moon Young "quấy rối" Kang Tae.

Moon Young (trái) trông hiền lành hơn khi mặc đồ bình dân, gương mặt gần như không trang điểm và mái tóc rối nhẹ.

Không thuyết phục được Kang Tae tới lâu đài sống cùng mình, Moon Young dụ anh trai của Kang Tae là Sang Tae (Oh Jung Se) tới. Moon Young cũng kể hết với Sang Tae về quá khứ cũng như nỗi ám ảnh thuở bé. Người mẹ phù thủy của Moon Young đã cố gắng biến con gái thành phiên bản độc ác của mình.

Trong tập 6, Kang Tae tìm tới nhà Moon Young để đưa anh trai về. Tuy gửi lời cảm ơn tới nữ tác giả vì đã cứu mình hồi nhỏ, Kang Tae lại có ý định phủi sạch quan hệ và không muốn dính dáng gì tới cô nữa. Moon Young cảm thấy thất vọng cùng cực với "diễn xuất đoạt giải Oscar" của Kang Tae khi anh thú nhận đã nhận ra Moon Young ngay khi bắt gặp ánh mắt của cô.

Kang Tae muốn phủi sạch quan hệ với Moon Young.

Kang Tae tuyệt tình là thế nhưng Moon Young vẫn cố gắng níu kéo và mong anh lo lắng cho mình như lo lắng cho anh trai. Cô còn khẳng định Kang Tae là của mình vì cô là ân nhân cứu mạng anh chàng.

Dự đoán được tình huống sẽ xảy ra, Moon Young đã ký hợp đồng họa sĩ với Sang Tae như cách để Kang Tae phải dọn tới ở cùng mình khiến anh chàng nổi giận đùng đùng và xé nát bản hợp đồng. Hành động của Kang Tae khiến Sang Tae giận điên lên và lao vào đánh em trai túi bụi. Vừa sợ hãi vừa thất vọng rơi nước mắt, Kang Tae đành bỏ về nhà trước để anh trai ở lại nhà của Moon Young vì Sang Tae liên tục khẳng định tòa lâu đài là "nhà của mình". Cuối cùng, Kang Tae cũng quyết định chuyển tới nhà Moon Young để có thể sống cùng và chăm sóc anh trai theo như kế hoạch của Moon Young.

Kang Tae cũng hy vọng Moon Young đối xử tôn trọng với Sang Tae và tuyên bố nếu anh trai không thích ở đây nữa thì cả 2 sẽ dọn đi ngay tức khắc. Tuy từng tuyên bố "lời hứa như tờ khăn giấy lau xong thì vứt", Moon Young khẳng định sẽ thực hiện đúng như Kang Tae muốn vì đây là lời hứa dành riêng cho anh.

Tại lâu đài, 2 anh em Kang Tae tự động thay phiên nhau dọn dẹp, nấu ăn... cho Moon Young. Có lẽ lâu lắm rồi Moon Young mới có cảm giác "cả nhà" cùng nhau ăn bữa sáng như những gia đình bình thường khác. Tuy không thể hiện rõ, Kang Tae cảm thấy khá vui khi thấy Moon Young đòi ăn nhiều cơm và ngấu nghiến hết các món 2 anh em nấu.

Moon Young thành công khiến Kang Tae đến ở cùng mình sau khi tìm đủ cách.

Sau đó, tại bệnh viện, Moon Young đã bỏ công việc dạy học để theo chân một nữ bệnh nhân trung niên. Người phụ nữ này mắc bệnh trầm cảm tâm thần nặng nên thường nảy sinh ảo giác và hành động không khác gì người mẹ "phù thủy" của nữ tác giả. Moon Young thật sự hoảng sợ và run rẩy khi tưởng rằng người mẹ thật sự của mình đã trở về. Trước khi sự việc đi quá xa, Kang Tae đã xuất hiện đưa nữ bệnh nhân đi. Hơn nữa, bà thường xuyên bám lấy Moon Young khi hoang tưởng cô là con gái mình dù con gái ruột của bà đã mất khiến Moon Young mãi ám ảnh về việc này.

Những cơn ác mộng và ảo ảnh xuất hiện khi đêm xuống khiến Moon Young không thể nào an giấc. Hình ảnh về người mẹ dữ tợn kỳ dị ùa về khiến cô bất an, hoảng sợ và khóc nức nở. Nghe được tiếng khóc sợ hãi của Moon Young, Kang Tae đã xuất hiện ôm lấy cô vào lòng để trấn an. Hoảng sợ khi mẹ cô dọa sẽ giết luôn người tới giải cứu mình, Moon Young kêu gào nói Kang Tae hãy chạy đi nhưng trong lòng cô thì luôn mong anh ở lại. Chứng kiến một Moon Young yếu đuối, tay nắm chặt lấy áo của mình không buông, Kang Tae nói anh sẽ ở lại với cô.

Kang Tae ôm, an ủi Moon Young khi cô gặp ác mộng.

Tập này cũng hé lộ một phần quá khứ của 2 anh em khi Kang Tae vô cùng mệt mỏi trước người anh thần trí không bình thường. Trước sự chứng kiến của Moon Young, khi Sang Tae rơi xuống hố băng, Kang Tae đã thoáng qua suy nghĩ bỏ mặc anh mình chết trong làn nước lạnh giá nhưng cuối cùng cậu bé năm ấy vẫn quay lại cứu lấy anh trai. Lúc ấy Kang Tae lại đuối sức và suýt chết chìm nếu không có Moon Young ra tay cứu giúp.

Điên thì có sao (It’s okay not to be okay) sẽ tiếp tục lên sóng vào thứ 7 - Chủ nhật hàng tuần lúc 19h (giờ Việt Nam) trên kênh tvN.

Hana