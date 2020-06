'Điên thì có sao' gây tranh cãi vì cảnh gợi dục

It's okay to not be okay (Điên thì có sao) là bộ phim truyền hình đang thu hút sự quan tâm của người hâm mộ Hàn Quốc. Bên cạnh những lời khen, phim cũng gây tranh cãi với những cảnh quay bị cho là gợi dục, nhạy cảm.

Trong tập 3 có cảnh nữ nhà văn Go Moon Young (Seo Ye Ji) đột nhập vào phòng thay đồ bệnh viện và bắt gặp nam điều dưỡng Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) trong tình trạng cởi trần. Nhân vật nữ chính tỏ biểu cảm thích thú trước cơ bụng sáu múi của chàng trai, giơ tay định chạm vào thì bị anh ngăn cản, đẩy ra ngoài.

Cảnh quay gây tranh cãi trong tập 3.

Nữ chính Go Moon Young cố ý ôm sát Kang Tae không rời.

Cũng trong tập này, Go Moon Young đứng giữa hành lang bệnh viện và hỏi Kang Tae: "Anh muốn ngủ với tôi không"; "Tôi thấy anh hay cười với bệnh nhân, nhưng tại sao lạnh lùng với tôi như vậy? Ban đêm anh nồng nhiệt lắm mà". Cô kể rằng đêm hôm trước mơ thấy anh và diễn tả động tác ôm, miệng phát ra âm thanh rên rỉ gợi liên tưởng đến tình dục. Hành vi của nhân vật Moon Young trong hai cảnh phim này bị cho là quấy rối tình dục.

Go Moon Young có nhiều lời thoại táo bạo về tình dục.

Bên cạnh đó, tập 3 của bộ phim cũng có một cảnh quay khác gây tranh cãi, đó là về nhân vật Kwon Ki Do (Kwak Dong Yeon), một bệnh nhân tại khoa tâm thần của bệnh viện. Nhân vật này mắc chứng hưng cảm, liên tục khoe thân. Phim có cảnh Ki Do chạy đến chặn đầu xe của Moon Young, phanh áo khoác để lộ thân hình trần truồng. Moon Young tỏ vẻ thản nhiên khi chứng kiến cảnh tượng này và còn có lời nhận xét khá nhạy cảm về kích cỡ "cậu nhỏ" của anh chàng.

Người dùng mạng chỉ trích biên kịch của It's okay to not be okay vì lạm dụng các chi tiết gợi dục, cố tình gợi liên tưởng tình dục để gây cười một cách phản cảm, gượng gạo. Một số bình luận trên TheQoo: "Những cảnh quay này đều có vấn đề. Không thể tin được người xem vẫn đang cố gắng theo dõi bộ phim như thể chúng ta đều phải tha thứ khi bị quấy rối tình dục vậy"; "Tôi nghĩ những cảnh này thật xúc phạm và xấu hổ khi xem"; "Tôi thực sự không thể chịu nổi việc quấy rối tình dục được coi như một trò đùa"; "Tôi muốn xem bộ phim này vì Kim Soo Hyun, nhưng những cảnh quay đó có lẽ sẽ khiến tôi phải suy nghĩ lại"...

Trước những luồng ý kiến trái chiều về bộ phim, nhà sản xuất It's okay to not be okay cho biết họ sẽ xem xét nghiêm túc những góp ý của khán giả.

It's okay to not be okay thuộc thể loại kỳ ảo, lãng mạn, xoay quanh Moon Kang Tae (do Kim Soo Hyun thủ vai), một nhân viên y tế cộng đồng tại một bệnh viện tâm thần, quá bận rộn không có thời gian dành cho tình yêu. Go Moon Young (Seo Ye Ji), một tác giả sách thiếu nhi thành công, mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội và cũng chưa bao giờ biết đến tình yêu. Hai người bất chấp số phận và tính cách, dần dần phải lòng và hàn gắn những tổn thương tình cảm của nhau.

