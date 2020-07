'Cuộc chiến' drama Hàn tháng 7

Into the Ring

Into the Ring là bộ phim rom-com lấy bối cảnh công sở, xoay quanh Goo Se Ra (Nana thủ vai) - cô nhân viên bị cuốn vào những rắc rối trong công việc, mối quan hệ đồng nghiệp và tình yêu ở văn phòng quận. Park Sung Hoon đóng vai Seo Gong Myung, một công chức luôn nghiêm túc, tuân thủ quy tắc.

Phim phát sóng tối thứ 4-5 trên KBS2 từ ngày 1/7.

To All the Guys Who Loved Me

Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Hwang Jung Eum với thể loại hài lãng mạn. Cô sẽ vào vai Seo Hyun Joo, một người phụ nữ từ bỏ tình yêu và hôn nhân sau khi liên tiếp chịu tổn thương. Nhưng rồi hai người đàn ông trái ngược nhau bỗng bước vào cuộc đời Hyun Joo và cạnh tranh để giành lấy trái tim cô. Hwang Jung Eum sẽ vướng vào mối tình tay ba với Yoon Hyun Min và Seo Ji Hoon.

To All the Guys Who Loved Me phát sóng tối thứ 2-3 trên KBS2 từ 6/7.

The Good Detective

The Good Detective là bộ phim thuộc thể loại điều tra tội phạm, xoay quanh các cảnh sát và quá trình tìm ra sự thật. Phim sẽ khắc họa thế giới thực của các cảnh sát muốn bắt thủ phạm bằng mọi giá.

Son Hyun Joo đóng vai Gang Do Chang, một cảnh sát có 18 năm kinh nghiệm, trung thành và tận tụy với công việc. Jang Seung Jo thủ vai Oh Ji Hyuk, một cảnh sát ưu tú có vẻ ngoài trầm tĩnh, mang nỗi đau quá khứ không chia sẻ cùng ai. Lee Elijah vào vai nữ phóng viên Jin Seo Kyung, có tính cách nóng nảy nhưng luôn kiên định với mục tiêu mà không chịu sức ép từ bên ngoài.

Trailer The Good Detective

The Good Detective phát sóng tối thứ 2-3 trên JTBC từ 6/7.

She Knows Everything

She Knows Everything xoay quanh chuyên gia bất động sản Lee Goong Bok (Kang Sung Yun đóng) và cảnh sát Ho Chul (Jo Han Sun). Hai người cùng hợp tác để khám phá sự thật đằng sau cái chết bí ẩn ở một căn hộ.

Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên gồm Kang Sung Yun, Jo Han Sun, Park Shin Ah, Kim Do Wan, Lee Ki Hyuk, Moon Chang Gil...

She Knows Everything phát sóng tối thứ 4-5 trên MBC từ 8/7.

Was It Love?

Was It Love? là bộ phim hài lãng mạn do Song Ji Hyo đóng chính. Cô vào vai Noh Ae Jung, một nhà sản xuất điện ảnh, đồng thời là một bà mẹ đơn thân đã sống cô độc suốt 14 năm. Khi không còn tin vào những mối quan hệ lãng mạn, cuộc đời Noh Ae Jung bỗng sang một trang mới đầy bất ngờ với sự xuất hiện của 4 người đàn ông cùng lúc.

Phim có tham gia của các diễn viên: Song Ji Hyo, Son Ho Jun, Son Jong Ho, Koo Ja Sung, Kim Min Joon, Dasom, Oh Hee Joon...

Trailer Was It Love?

Was It Love? phát sóng tối thứ 4-5 trên JTBC từ 8/7.

Graceful Friends

Graceful Friends là bộ phim bí ẩn về một vụ giết người xảy ra ở một thị trấn mới là nơi cư trú của các cặp vợ chồng ở độ tuổi 40. Phim xoay quanh câu chuyện của những người bạn thân lâu năm sau khi cuộc sống bình yên của họ bị phá vỡ.

Các diễn viên trong phim gồm Yoo Joon Sang, Song Yoon Ah, Bae Soo Bin, Han Da Gam, Kim Sung Oh, Kim Hye Eun...

Trailer Graceful Friends

Graceful Friends phát sóng tối thứ 7 - Chủ nhật trên OCN từ 11/7.

Train

Train là bộ phim khoa học viễn tưởng mang màu sắc bí ẩn về vũ trụ song song. Phim nói về một lựa chọn được thực hiện vào đêm xảy ra án mạng đã chia tách thế giới thành hai vũ trụ luân phiên. Yoon Shi Yoon đóng vai Seo Do Won, một cảnh sát đang chuộc tội ở vũ trụ "A" và một cảnh sát lựa chọn con đường tham nhũng ở vũ trụ "B". Kyung Soo Jin vào vai Han Seo Kyung, một công tố viên thẳng tính ở vũ trụ "A" và một cảnh sát lạnh lùng vô cảm ở vũ trụ "B".

Phim còn có sự góp mặt của các diễn viên: Shin So Yul, Lee Hang Na, Nam Moon Chul, Cho Wan Ki, Kim Dong Young...

Train phát sóng tối thứ 6-7 trên JTBC từ 10/7.

Flower of Evil

Flower of Evil là tác phẩm được trông đợi nhất tháng 7, với nội dung kinh dị, giật gân và sự góp mặt của bộ đôi Lee Jun Ki - Moon Chae Won. Phim xoay quanh Baek Hee Sung (Lee Jun Ki đóng), người đàn ông che giấu quá khứ sát nhân và giả vờ yêu người vợ Cha Ji Won (Moon Chae Won đóng). Bằng trực giác của một cảnh sát, Cha Ji Won dần nghi ngờ chồng. Cặp đôi buộc phải đối đầu nhau khi quá khứ đen tối bị xé mở.

Đây là bộ phim đầu tiên Lee Jun Ki đóng vai phản diện. Qua teaser, khán giả ấn tượng trước diễn xuất biến hóa gây "lạnh sống lưng" của nam diễn viên.

Trailer Flower of Evil

Flower of Evil sẽ lên sóng tvN tối 29/7, sau khi quyết định lùi lịch phát hành một tuần.