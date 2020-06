Concert đình đám của IZONE ra rạp Việt

Ra đời vào năm 2018 thông qua chương trình thực tế Produce 48 do MNET tổ chức, IZONE hiện là một trong những nhóm nhạc nữ Hàn - Nhật nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, 12 cô gái tài năng IZONE đã nhanh chóng chinh phục hàng triệu trái tim khán giả hâm mộ.

12 cô gái IZONE.

Sau gần 2 năm debut, IZONE đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp ca hát bằng concert Eyes On Me, diễn ra tại các nước khu vực châu Á (Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan...) với sự tham gia của hàng nghìn khán giả.

Eyes On Me: The Movie sẽ tái hiện toàn bộ buổi trình diễn hoành tráng Eyes On Me của IZONE. Ghi lại toàn cảnh hậu trường, những khoảnh khắc đáng nhớ trong concert của các cô nàng với sự reo hò, cổ vũ của các WIZONE (tên fandom). Phim còn khắc họa chân thật về sự nghiệp, cuộc sống của nhóm trên và sau ánh đèn sân khấu.

Ngoài làm sống lại bầu không khí náo nhiệt của buổi biểu diễn, phim còn được đầu tư về mặt kỹ xảo hình ảnh, hứa hẹn mang đến cho khán giả những thước phim hoành tráng và mãn nhãn.

IZONE cũng là nhóm nhạc Hàn Quốc thứ hai, sau BTS, chiếu lại concert của mình trên màn ảnh rộng, để các fan nếu không thể tham gia concert trực tiếp vẫn có thể hòa chung không khí âm nhạc cùng thần tượng.

Eyes On Me: The Movie khởi chiếu tại rạp vào 26/6.