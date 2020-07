Có gì đáng mong chờ trong phần 2 của 'Train to Busan'?

Sau thành công của Train to Busan năm 2016, các nhà làm phim thực hiện phần tiếp theo có tên Peninsula (Bán đảo). Các sự kiện trong Peninsula diễn ra 4 năm sau sự kiện của Train to Busan. Phim tập trung vào một nhóm người bị bỏ lại trong trận chiến với zombie ở vùng đất hoang vắng. Các diễn viên tham gia phim gồm Kang Dong Won, Lee Jung Hyun, Kwon Hae Hyo, Kim Min Jae, Goo Kyo Hwan, Kim Do Yoon, Lee Re và Lee Ye Won.

Vai nam chính do Kang Dong Won đảm nhận.

Kang Dong Won vào vai cựu lính thủy tên Jung Suk, trở về Hàn Quốc trong một nhiệm vụ. Anh phát hiện những người sống sót, trong đó có nhân vật của Lee Jung Hyun. Họ hợp tác với nhau trong trận chiến sinh tồn chống lại lũ thây ma và cả những con người xấu xa.

Là phần tiếp theo của Train to Busan, khán giả kỳ vọng bộ phim sẽ tiếp tục khai thác về zombie hấp dẫn như phần trước. Đạo diễn Yeon Sang Ho chia sẻ, nếu như zombie trong Train to Busan có câu chuyện riêng thì zombie trong Peninsula lại tạo nên một sự căng thẳng ma quái trong phim.

Đạo diễn sau đó giải thích thêm về góc nhìn của các nhân vật. Không khí căng thẳng trong phim chỉ diễn ra sau những cảnh hành động đầu tiên. Tiếp đó, góc nhìn chuyển từ Jung Suk sang những đứa trẻ đã sống cùng đại dịch suốt 4 năm. Việc sống chung với zombie đã trở thành cuộc sống hàng ngày của họ. Thậm chí, họ còn cảm thấy thây ma không đáng sợ bằng những người sống ở đó.

Zombie trong phim tạo ra không khí rùng rợn.

Đạo diễn Yeon Sang Ho đặt tên Peninsula cho phim vì Hàn Quốc nằm trên một bán đảo. Cái tên "Bán đảo" cũng tạo cảm giác vẫn có hy vọng cho các nhân vật có thể thoát ra. Cái tên Train to Busan 2 cũng được xem xét nhưng đã bị loại bỏ vì bộ phim không diễn ra ở Busan.

Sự khác biệt giữa các nhân vật của Peninsula và Train to Busan là ở những đứa trẻ trong phim. Trong Train to Busan, những đứa trẻ cần người lớn bảo vệ, thậm chí là hy sinh, thì ở Peninsula, bản năng sống của chúng mạnh mẽ hơn nhiều.

Các cảnh hành động trong Peninsula cũng được mở rộng, có cả các cảnh rượt đuổi, do bối cảnh phim rộng hơn. "Ý tưởng đầu tiên của tôi là một cảnh phim cô gái trẻ lái xe tải. Chúng tôi đã mất 3 tháng cho cảnh phim này", đạo diễn cho biết.

Nữ chính Lee Jung Hyun sẽ thực hiện nhiều cảnh hành động.

Peninsula được ra mắt giữa Covid-19. Đạo diễn hy vọng bộ phim sẽ hồi sinh phòng vé, sau khi ngành công nghiệp điện ảnh rơi vào tình trạng suy thoái bởi dịch bệnh. "Tôi hy vọng Pennisula sẽ là một bộ phim thú vị để mọi người thưởng thức với gia đình và bạn bè. Bộ phim sẽ là một sự kiện tuyệt vời của phòng vé, đánh dấu một cột mốc đặc biệt của điện ảnh".

Phim sẽ ra mắt tại Hàn Quốc vào 15/7. Tại Việt Nam, Peninsula có suất chiếu sớm vào 18/7.

Chi Chi