Cát-xê của Kim Soo Hyun cao hơn Lee Min Ho, Song Joong Ki

Điên thì có sao (It’s okay not to be okay) đánh dấu sự trở lại của Kim Soo Hyun trên màn ảnh nhỏ sau 5 năm, kể từ The Producers (2015). Phim do tvN và Netflix đồng sản xuất. Ngay khi phát sóng, phim đã nhận được sự quan tâm của khán giả không chỉ ở Hàn Quốc mà còn cả châu Á.

Để mời Kim Soo Hyun quay trở lại đóng phim truyền hình, tvN đã phải bỏ ra 200 triệu won (tương đương 4 tỷ đồng) cho mỗi tập phim. Sau 16 tập, ước tính nam diễn viên sẽ bỏ túi 3,2 tỷ won (tương đương 64 tỷ đồng).

Kim Soo Hyun dẫn đầu mức cát-xê của năm.

Mức cát-xê của Kim Soo Hyun cao hơn nhiều mỹ nam đình đám xuất hiện trên truyền hình gần đây. Lee Min Ho được trả 100 triệu won cho mỗi tập King: The Eternal Monarch. Song Joong Ki được trả 180 triệu won cho mỗi tập Arthdal Chronicles. Hyun Bin được trả khoảng 150 triệu đến 170 triệu won.

Trong Điên thì có sao, diễn xuất của Kim Soo Hyun được khen ngợi và tạo sự khác biệt so với những vai diễn trước. Anh vào vai Moon Kang Tae - một nhân viên y tế làm việc ở trung tâm chăm sóc bệnh nhân tâm thần. Anh còn phải chăm sóc cho người anh ruột mắc chứng tự kỷ. Cuộc sống của Kang Tae vất vả đến mức anh không có thời gian dành cho bản thân. Quá khứ với cái chết bí ẩn của người mẹ cũng ám ảnh Kang Tae, khiến anh không biết yêu người khác như thế nào.

Bình thường, Kang Tae là một người đàn ông ân cần, hòa nhã với mọi người. Anh đối xử với người anh trai cũng dịu dàng, kiên nhẫn. Chỉ khi gặp nữ chính Moon Young (Seo Ye Ji), Kang Tae mới trở nên lành lùng, cố chấp.

Cặp diễn viên chính của "Điên thì có sao".

Sau thời gian vắng bóng trên màn ảnh để đi nghĩa vụ quân sự, ngoại hình Kim Soo Hyun không hề thay đổi. Anh vẫn điển trai và bảnh bao như vai diễn "cụ giáo" năm nào trong Vì sao đưa anh tới. Không chỉ có gương mặt, body sáu múi của Kim Soo Hyun cũng khiến các khán giả nữ "phát cuồng".

Chi Chi