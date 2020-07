Bom tấn 'Tenet' hoãn chiếu vô thời hạn

Vì các rạp lớn New York và Los Angeles vẫn đóng cửa do Covid-19, Warner Bros lại phải hoãn phát hành Tenet. Đây là lần thứ ba phim bị lùi lịch, hiện vẫn chưa có ngày chiếu mới. Ban đầu, phim dự kiến khởi chiếu 17/7, sau đó lùi đến 31/7 và 12/8 với chung một lý do.

John David Washington đóng vai chính trong phim.

"Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo tỷ lệ thành công cao nhất cho phim, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ các rạp chiếu đối tác có phim mới ngay khi mở cửa trở lại", Toby Emmerich, chủ tịch hãng phim nói.

"Chúng tôi sẽ sớm thông báo ngày phát hành mới cho Tenet - siêu phẩm của đạo diễn Christopher Nolan. Chúng tôi không coi Tenet như một bộ phim được phát hành theo kiểu truyền thống. Kế hoạch quảng bá và phát hành trong thời gian tới sẽ chứng minh điều đó", Emmerich nói thêm.

Tenet lấy bối cảnh "kiếp sau", theo chân một điệp vụ với nhiệm vụ ngăn chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra. Phim được sáng tạo và chỉ đạo bởi Christopher Nolan - quái kiệt của làng điện ảnh Hollywood. Ông là người đứng sau bộ ba phim The Dark Knight và Interstellar... Tác phẩm được kỳ vọng khuấy động rạp chiếu sau nhiều tháng rạp phim khắp thế giới ngừng hoạt động vì Covid-19.

Tenet Trailer Trailer 'Tenet'.

The Conjuring 3 dự kiến chiếu 11/9 cũng bị lùi đến 4/6/2021. Wonder Woman 1984 không bị ảnh hưởng, vẫn được lên kế hoạch ra mắt ngày 2/10.

Mỹ hy vọng mở cửa rạp chiếu vào cuối tháng 7 nhưng điều này không còn khả thi ở các bang như California. Los Angeles và New York là hai thị trường chiếu phim lớn nhất nước này, chưa rõ bao giờ sẽ hoạt động trở lại. Hollywood thường phát hành phim cùng lúc trên toàn quốc. Và trên toàn cầu, Mỹ thường là nơi có lịch chiếu đầu tiên.

Rạp chiếu phim ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác đã đi vào hoạt động. Cuối tuần trước, Peninsula của Hàn Quốc đã thu về con số ấn tượng 20 triệu USD tại quê nhà và bốn thị trường châu Á khác.

Thúy Anh (Theo THR)