Báo Mỹ viết về đường đến Hollywood của Ngô Thanh Vân

Năm nay, Ngô Thanh Vân góp mặt trong hai phim của Netflix, Da 5 Bloods và The Old Guard, đóng cùng các sao Hollywood tiếng tăm. Dù cả hai vai đều lướt qua nhanh, nữ diễn viên vẫn gây ấn tượng. Tờ Insider của Mỹ đã có bài chân dung và phỏng vấn Ngô Thanh Vân.

"Nếu chưa từng nghe tên Van Veronica Ngo, bạn sẽ sớm biết thôi", cây bút Jason Guerrasio mở đầu bài viết.

Mọi thứ gần như bắt đầu từ phim 'The Last Jedi'

Vân từng đóng trong các phim Netflix như Ngọa hổ tàng long 2 (2016), Bright (2017) nhưng đến cuối năm 2017, cô mới gây tiếng vang với khán giả phương Tây khi đóng Paige Tico trong Star Wars: The Last Jedi.

Dù không xuất hiện nhiều, màn thể hiện của cô trong vai chị gái của Rose (Kelly Marrie Tran) là đáng nhớ khi nhân vật chấp nhận hy sinh tính mạng để nổ tung First Order Dreadnought. Tuy nhiên trong quá trình ghi hình, Vân nói không hề biết việc này do nhà sản xuất giữ bí mật nội dung.

"Tôi nhớ là đã rất sợ và lo lắng ghi tham gia vì họ nghiêm khắc lắm. Điều đó có thể hiểu được vì đây là dự án phim lớn. Tôi không được biết bất cứ thứ gì, kể cả đọc kịch bản hay chụp ảnh. May là tôi chỉ có duy nhất một câu thoại", Vân nói. Cô không hề biết tầm quan trọng của cảnh phim này cho đến khi được xem tại buổi ra mắt ở London.

"Khi thấy cảnh đó là một vụ nổ, tôi thầm nghĩ: 'Thánh thần ơi, là do mình gây ra'. Khi quay, tôi không tưởng tượng ra con tàu to đến thế hay việc nó sẽ phát nổ. Tôi chỉ diễn theo những gì đạo diễn Rian Johnson bảo".

Ngô Thanh Vân The Last Jedi Cảnh có Ngô Thanh Vân trong 'The Last Jedi'.

Vân trở về Việt Nam và tiếp tục là một ngôi sao lớn. Cô đóng phim hành động Hai Phượng (Furie) - sau này trở thành phim có doanh thu cao nhất Việt Nam mọi thời.

Thành công này dẫn đến một lời mời khác từ Hollywood, lần này là đạo diễn Spike Lee.

Trở thành Hanoi Hannah của Spike Lee

"Một công ty casting ở Việt Nam liên hệ, họ muốn tôi gặp Spike Lee. Lúc đó tôi không biết ông ấy là ai", Vân nói. Cô gặp đạo diễn từng thắng giải Oscar tại một quán cà phê Sài Gòn khi ông đang chuẩn bị cho phim Da 5 Bloods. "Sau cuộc gặp, tôi mới biết ông ấy nổi tiếng cỡ nào".

Cuộc trao đổi diễn ra suôn sẻ, cô nhận lời đóng vai Hanoi Hannah - phát thanh viên trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Hannah trở thành huyền thoại nhờ chương trình tiếng Anh hướng tới lính Mỹ.

Lee dùng Vân giống như cách ông ấy từng làm với vai DJ Mister Señor Love Daddy của Samuel L. Jackson trong Do the Right Thing - nhân vật nói trực tiếp vào camera.

Ngô Thanh Vân - Da 5 Bloods Trích đoạn của Ngô Thanh Vân trong 'Da 5 Bloods'.

Vân dành nhiều tháng tập nói giọng Hanoi Hannah để cách thoại được hoàn hảo. Phân cảnh của cô mất một ngày quay.

"Trước hôm bấm máy, tôi hỏi Spike xem ông ấy muốn tôi nói với tông giọng và phát âm thế nào. Tôi đã thử nhiều cách khác nhau. Tôi là người miền Nam trong khi Hanoi Hannah là người Bắc nên có khác biệt trong chất giọng. Và Hannah phát âm giọng Anh. Tôi muốn có một tông giọng chuẩn nhất".

Màn thể hiện của Vân góp phần nâng cao tính xác thực trong bộ phim của Lee về các lính Mỹ trở về Việt Nam tìm kho báu và hài cốt đồng đội.

Không lâu sau, điện thoại của cô lại rung lên. Lần này là đạo diễn một bộ phim hành động sắp sản xuất có sự tham gia của Charlize Theron.

Đại diện cho Việt Nam trong 'The Old Guard'

Nhớ lại cuộc trò chuyện đầu tiên với đạo diễn Gina Prince-Bythewood, Vân cảm thấy Gina như đang thăm dò mình. "Chúng tôi trao đổi về việc làm phim và tôi nghĩ cô ấy muốn xem khả năng nói tiếng Anh của tôi", cô cho biết.

Một tuần sau đó, Vân nhận được tin Charlize Theron cũng muốn nói chuyện với cô. "Tôi vô cùng bồn chồn, không biết phải mong đợi điều gì. Đáng lẽ cuộc gọi chỉ 15 phút nhưng đã kéo dài ra 45 phút. Theron đã bỏ ra chừng đó thời gian với tôi dù cô ấy còn đang bận quay The Old Guard", Vân nói.

Nữ diễn viên xuất hiện tổng cộng 3 phân đoạn trong 'The Old Guard'.

Vài ngày sau, nữ diễn viên nhận được tin nhắn Theron nói đã xem Hai Phượng và muốn cô đóng vai chiến binh bất tử Noriko trong The Old Guard. Hầu hết các diễn viên sẽ ngây ngất trước cơ hội này và sẵn sàng làm bất cứ điều gì Theron và Prince-Bythewood yêu cầu. Nhưng kinh nghiệm nhiều năm trong làng giải trí giúp Ngô Thanh Vân nhận thấy ngay cơ hội để đại diện cho nghệ thuật nước nhà.

"Tôi đọc kịch bản và nói với Charlize rằng muốn thật sự liên kết với nhân vật bằng cách đóng vai người Việt Nam", Vân nói. "Điện ảnh Trung Quốc chiếm ưu thế so với tất cả các nước châu Á. Đối với người phương Tây, những ai tóc đen, mắt nâu đều mặc định là người Trung Quốc. Tôi không thích điều đó. Tôi tự hào với quốc gia, nền văn hóa và người dân nước mình. Chúng tôi cũng có nền điện ảnh lâu đời nên điều này cần phải được khẳng định. Mỗi nhân vật tôi đóng trong phim Hollywood, tôi đều muốn thể hiện niềm tự hào đó", cô nói thêm.

Vân cho biết Theron ủng hộ suy nghĩ trên và gợi ý nhân vật Noriko nên được thay bằng tên Việt Nam. Vân đã chuẩn bị một danh sách, nhưng đạo diễn Gina Prince-Bythewood lại chọn tên "Quỳnh".

"Không biết cô ấy kiếm đâu ra tên đó nhưng tôi thật sự thích nó", Vân cho biết.

Trong lúc chờ đợi những dự án Hollywood tiếp theo, ngay bây giờ Vân nói đang tận hưởng thành quả của mình. Giống như nhiều quốc gia khác trên thế giới, The Old Guard đang là cái tên nằm trên Top Netflix Việt Nam. Và đôi lúc Vân tự nhắc mình rằng từng đóng một bộ phim mà cô được sát cánh bên Charlize Theron.

Ngô Thanh Vân và Charlize Theron trong cùng khung hình.

Trong The Old Guard, Ngô Thanh Vân đóng vai chiến binh bất tử chiến đấu bên cạnh Andy (Charlize Theron). Vai Quỳnh chỉ xuất hiện trong các cảnh hồi tưởng do nhân vật này đã bị hành hình. Kết phim, Quỳnh bất ngờ trở lại, được dự đoán nắm vai trò quan trọng cho phần sau.

Ngô Thanh Vân thừa nhận cô chưa biết tương lai của mình với vai Quỳnh hay khả năng phim có phần tiếp theo. "Khán giả rất tò mò về nhân vật. Khi trở lại, trong cô ấy chứa đầy nỗi đau và sự uất hận. Có nhiều điều chúng ta muốn tìm hiểu nhưng có lẽ phải hỏi Netflix chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo", ngôi sao chia sẻ.

The Old Guard kể về nhóm bốn chiến binh sở hữu năng lực bất tử, dẫn đầu là Andy. Trong một lần làm nhiệm vụ, cả nhóm bị một công ty dược gài bẫy, lùng bắt để làm thí nghiệm phát triển khả năng bất tử trên người thường. Cùng lúc đó, họ phát hiện ra người mới là một cô gái trẻ có khả năng đặc biệt giống mình.

Phim chiếu trên Netflix từ 10/7.

The Old Guard Trailer Trailer phim 'The Old Guard'.

Thúy Anh (Theo Insider)