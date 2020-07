'Bảng giá đi khách' phim 'Quỳnh Búp Bê' được chia sẻ lại gây chú ý

Trên trang cá nhân, diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ ảnh chụp cuốn sổ ghi lại bảng giá đi khách của nhân vật Lan Cave và My Sói trong phim Quỳnh Búp Bê. Đây là đạo cụ từng xuất hiện trong nhiều cảnh quay.

Cuốn sổ đạo cụ ghi lại số tiền chi tiêu của gái mại dâm trong 'Quỳnh Búp bê'.

"Ba năm sau khi hoàn lương, cô My 'Sói' giờ đổi tên thành Khánh Ngọc - nhân viên 'đốt lò, nhóm lửa' tại nhà hàng Lửa ấm - đã vô tình lượm được cuốn sổ thống kê ngày xưa của sếp Cấn ('tú ông' trong Quỳnh Búp bê - PV) trong đống giấy cũ nhóm lò. My nhoẻn miệng cười 'ngày xưa mình cũng khá phết nhỉ'. Giật mình nhớ ra mình đã lương thiện, My quyết định ném sổ vào lò ngay", Thu Quỳnh chia sẻ. Lửa ấm được Thu Quỳnh nhắc đến là dự án phim mới nhất cô tham gia.

Diễn viên Thanh Hương bồi hồi khi nhìn lại đạo cụ quay phim này. Cô nói: "Tôi không nhớ rõ cuốn sổ này xuất hiện trong tập bao nhiêu. Tôi chỉ nhớ những khoản tiền trong cuốn sổ được xuất hiện trong những phân cảnh liên quan đến việc 'tú ông' dọa dẫm những cô gái mại dâm có ý định bỏ trốn, không chịu tiếp khách. Đó là những con số hoàn toàn ngẫu nhiên", cô chia sẻ.

Vai Lan Cave của Thanh Hương để lại nhiều dấu ấn trong phim 'Quỳnh Búp Bê'.

Gần đây, showbiz Việt "chấn động" khi một đường dây bán dâm do một "tú ông" là người mẫu điều hành bị công an phá. Sự việc có liên quan đến một số người đẹp trong giới. Nêu quan điểm về chuyện diễn viên, hoa hậu bán dâm, Thanh Hương nói: "Những chuyện này rất nhảm. Từ trước tới giờ, tôi chỉ tập trung làm việc của mình, không quan tâm đến những cá nhân như vậy. Nhưng hỏi tôi có buồn, chạnh lòng, tự ái không thì chắc chắn có. Những người như vậy làm ảnh hưởng nhiều đến công việc của chúng tôi. Tôi và nhiều người còn đang làm việc bục mặt, cố gắng từng ngày nhưng chưa đâu vào đâu. Thế mà trong nghề lại có những con sâu làm rầu nồi canh, làm nghề nghiệp bị nhìn theo hướng tiêu cực. Thật sự quá bất công với những người làm nghề chân chính".

Quỳnh Búp bê - bộ phim về đề tài mại dâm, buôn người của đạo diễn NSƯT Mai Hồng Phong nhận được sự quan tâm lớn, đứng đầu danh sách phim truyền hình Việt được tìm kiếm nhiều nhất 2018 do Google Search công bố.

Phim thu hút khán giả khi khai thác trực diện những góc khuất, mảng tối của xã hội trong bối cảnh nạn mại dâm, buôn bán phụ nữ ngày một diễn biến phức tạp. Số phận của những cô gái bán hoa, những cuộc đấu đá ngầm giữa các thế lực đen trong xã hội thu hút sự bàn tán sau mỗi tập phim. Phim bị giới hạn độ tuổi và có cảnh báo có nhiều chi tiết bạo lực, cảnh nóng.

Diễn xuất ấn tượng của dàn diễn viên như Thanh Hương, Phương Oanh, Thu Quỳnh, Doãn Quốc Đam... khiến bộ phim gây chú ý hơn. Năm 2019, phim đoạt Cánh diều vàng ở hạng mục Phim truyền hình xuất sắc.