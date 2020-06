Baeksang 2020: 'Hạ cánh nơi anh' gây tiếc nuối giữa rừng phim 'khủng'

Lễ trao giải Baeksang (Baeksang Arts Awards) lần thứ 56 đã diễn ra vào tối 5/6 (giờ địa phương) tại tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh những nghệ sĩ xuất sắc trong lĩnh vực truyền hình, điện ảnh và sân khấu.

Hạng mục phim truyền hình là cuộc cạnh tranh gay cấn của nhiều drama nổi tiếng trong thời gian qua như Hạ cánh nơi anh, Kingdom 2, Hyena, When the Camellia Blooms... Kết quả, When the Camellia Blooms (Khi hoa trà nở) của đài KBS2 đã giành được giải Daesang (giải thưởng lớn nhất) như dự đoán của nhiều người hâm mộ. Nam diễn viên Kang Ha Neul cũng nhận giải thưởng Best Actor với vai diễn trong When the Camellia Blooms. Ngoài ra, bộ phim này còn nhận thêm giải Best Screenplay (Kịch bản xuất sắc) tại Baeksang Arts Awards 2020.

Dàn diễn viên When the Camellia Blooms vui mừng khi bộ phim thắng giải Daesang.

Bên cạnh những lời chúc mừng dành cho When the Camellia Blooms, netizen bày tỏ tiếc nuối cho Hạ cánh nơi anh. Bộ phim nhận được tới 8 đề cử nhưng chỉ "bỏ túi" 1 giải duy nhất dành cho couple Hyun Bin - Son Ye Jin: TikTok Popularity Award. Nhiều fan cho rằng Hạ cánh nơi anh "ra về tay trắng" do đụng độ quá nhiều đối thủ mạnh. Mặc dù không được tôn vinh ở các đề cử lớn, bộ phim này vẫn được đánh giá là tác phẩm trọn vẹn, nổi tiếng xuyên biên giới và góp phần lan tỏa làn sóng Hallyu đã "hạ nhiệt" ở các nước châu Á kể từ thời Hậu duệ Mặt Trời.

Hyun Bin và Son Ye Jin nhận giải do fan bình chọn.

Giải Best Actress của hạng mục truyền hình cũng là cuộc cạnh tranh gay cấn của Gong Hyo Jin (When Camellia Blooms), Kim Hye Soo (Hyena), Kim Hee Ae (The World of the Married), Son Ye Jin (Crash Landing on You), Lee Ji Eun/IU (Hotel Del Luna) và phần thắng đã thuộc về "chị đại" Kim Hee Ae.

Cuộc cạnh tranh giữa 5 đề cử hạng mục "Best Actress" của hạng mục truyền hình...

...và chiến thắng đã thuộc về Kim Hee Ae.

Kết quả Baeksang Arts Awards 2020:

Hạng mục truyền hình:

Daesang: When the Camellia Blooms (KBS2)

Best Drama: Stove League (SBS)

Best Variety Show: Mister Trot (TV Chosun)

Best Cultural Program: Giant Peng TV (EBS)

Best Director: Mo Wan Il (The World of the Married)

Best Screenplay: Lim Sang Chun (When the Camellia Blooms)

Technical Award (Art): Jang Yeon Ok (The Great Escape 3)

Best Actor: Kang Ha Neul (When the Camellia Blooms)

Best Actress: Kim Hee Ae (The World of the Married)

Best Supporting Actor: Oh Jung Se (When the Camellia Blooms)

Best Supporting Actress: Kim Sun Young (Crash Landing on You)

Best New Actor: Ahn Hyo Seop (Dr. Romantic 2)

Best New Actress: Kim Da Mi (Itaewon Class)

Best Male Variety Star: Yoo Jae Suk (How Do You Play?)

Best Female Variety Star: Park Na Rae (Home Alone)

Bazaar Icon Award: Seo Ji Hye (Crash Landing on You)

TikTok Popularity Award: Hyun Bin And Son Ye Jin (Crash Landing on You)

Hạng mục điện ảnh:

Daesang: Bong Joon Ho (Parasite)

Best Film: Parasite

Best Director: Kim Bo Ra (House of Hummingbird)

Best Screenplay: Lee Sang Geum (Exit)

Technical Award (Makeup): Kim Seo Hee (The Man Standing Next)

Best New Director: Kim Do Young (Kim Ji Young, Born 1982)

Best Actor: Lee Byung Hun (The Man Standing Next)

Best Actress: Jeon Do Yeon (Birthday)

Best Supporting Actor: Lee Kwang Soo (Inseperable Bros)

Best Supporting Actress: Kim Sae Byuk (House of Hummingbird)

Best New Actor: Park Myung Hoon (Parasite)

Best New Actress: Kang Mal Geum (Lucky Chan-Sil)

Hạng mục sân khấu:

Baeksang Play Award: Shin Yoo Chung (Scorched Love)

Best Short Play: 0set Project

Best Actor: Baek Seok Gwang (Wife)

Best Actress: Kim Jung (Rotterdam)

Minie