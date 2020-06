91 lần Captain America bị đấm 'sái quai hàm' trong MCU

Phần lớn những cú đấm mà anh phải nhận đến từ cậu bạn thân Bucky Barnes - người sau này trở thành anh hùng Chiến binh Mùa đông, Red Skull - kẻ thù từ thời Thế chiến, đồng đội Iron Man khi họ bị chia rẽ trong Civil War. "Titan điên" Thanos cũng tấn công Captain America nhiều lần trong hai phần Infinity War và Endgame.

Những lần Captain America bị ăn hành Video tổng hợp những lần Captain America bị đánh khi đóng phim Marvel.

Video dài hơn 5 phút tổng hợp những lần Captain America bị "ăn hành ra bã" trong 7 bộ phim, với số lần đếm được là 91 cú đấm. Tuy nhiên sau mỗi lần gục ngã, anh đều đứng dậy, chưa bao giờ bỏ cuộc, đúng tinh thần của một chiến binh quân đội.

Siêu anh hùng Captain America lần đầu xuất hiện trong truyện tranh năm 1941, được dựng thành hoạt hình năm 1960; cuối thập niên 1970 được làm thành phim live-action do đài CBS sản xuất, sau đó lại được lên sóng dạng live-action năm 1990. Cả hai bản phim người đóng này đều bị chê dở tệ.

Phải đến thập niên 2010 khi đế chế Marvel phát triển, Captain America mới được coi là chuyển thể thành công lên màn ảnh. Nhân vật lần đầu tỏa sáng trong vũ trụ điện ảnh Marvel qua phim The First Avengers (2011), do Chris Evans đóng, được biết đến với tên thật là Steve Rogers - một chàng trai thể chất yếu đuối nuôi ước mơ tham gia quân ngũ.

Đến The Avengers (2012), Captain America chính thức gia nhập đội biệt đội siêu anh hùng, trở thành nhân vật cốt lõi của MCU trước khi chia tay vai diễn trong Avengers: Endgame.

Thúy Anh (Theo SR)