6 vai diễn ấn tượng nhất của Kim Go Eun

1. Eungyo (A Muse) (2012)

Kim Go Eun có vai trong bộ phim này do tình cờ. Cô đến buổi casting để thăm một người bạn làm việc tại đoàn làm phim và được mời thử vai nữ chính. Dù không có kinh nghiệm hay hứng thú với diễn xuất, Kim Go Eun đã đánh bại 300 ứng viên khác để nhận vai Eun Gyo. Sau khi nhận được lời mời từ đạo diễn, Kim Go Eun... từ chối. Thế nhưng cô đã suy nghĩ lại sau khi nói chuyện với bố.

Eungyo kể về nữ sinh trung học 17 tuổi Eun Gyo (Kim Go Eun) trong mối quan hệ gần gũi khó hiểu và nhiều dục vọng với một nhà thơ 70 tuổi.

Ngay khi vừa xuất hiện, vẻ ngoài vừa ngây thơ vừa bướng bỉnh của Kim Go Eun đã gây ấn tượng mạnh với khán giả. Dù đây là vai diễn đầu tay, Kim Go Eun nhập vai rất tự nhiên. Diễn xuất khó quên của Kim Go Eun giúp cô mang về giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc tại lễ trao giải Rồng Xanh.

2. Monster (2014)

Trong Monster, Kim Go Eun vào vai cô chị gái nóng tính Bok Soon. Bok Soon bán hàng rong trên đường phố để kiếm tiền nuôi em gái. Hàng xóm sống quanh nhà 2 chị em đều tránh không gây chuyện với Bok Soon vì cô có thể lên cơn điên bất cứ lúc nào. Tae Soo (Lee Min Ki) giết em gái của Bok Soon khiến cô tìm mọi cách để trả thù.

Bok Soon là một nhân vật hoàn toàn khác biệt với vai diễn đầu tay của Kim Go Eun. Sự điên cuồng và quái dị của Bok Soon được Kim Go Eun thể hiện rất có hồn, mang lại bất ngờ cho khán giả. Dù chưa từng trải qua trường lớp diễn xuất chuyên nghiệp nào, Kim Go Eun vẫn nhập vai dễ dàng. Vai diễn này giúp Kim Go Eun được nhìn nhận như một diễn viên thực thụ.

3. Coin Locker Girl (2015)

Đến Coin Locker Girl, khán giả lại thấy một khía cạnh khác trong diễn xuất của Kim Go Eun. Cô đóng bộ phim này với các sao Hàn đình đám như Kim Hye Soo, Um Tae Goo, Park Bo Gum, Go Kyung Pyo... Kim Go Eun vào vai cô gái nghèo Il Young, chuyên làm những việc phạm pháp và nguy hiểm cho người mẹ nuôi đã mua cô về khi mới 10 tuổi. Một ngày nọ, Il Young chạy việc cho mẹ và gặp Suk Hyun (Park Bo Gum). Hai người xây dựng tình bạn thân thiết và Il Young dần rơi vào lưới tình.

Kim Go Eun đã hóa thân thành một Il Young đen tối, u ám, không quan tâm đến bất cứ ai. Nhưng khi gặp được Suk Hyun, Il Young biến hóa thành cô gái khao khát tình yêu. Khán giả cùng lúc thấy được hai mặt tính cách của nhân vật này qua sự thể hiện của nữ diễn viên.

4. Cheese in the Trap (2016)

Cheese in the Trap là drama đầu tay của Kim Go Eun sau thời gian dài chỉ đóng phim điện ảnh. Cô vào vai Hong Seol, một nữ sinh đại học cố tìm kiếm công việc bán thời gian. Cô gặp Yoo Jung (Park Hae Jin), đàn anh ở trường đại học. Ban đầu, Hong Seol cảm thấy Yoo Jung có ác cảm với mình nhưng sau đó, Yoo Jung lại đối xử với cô hoàn toàn khác.

Hong Seol chỉ là một sinh viên bình thường, không bộc lộ nhiều khía cạnh tính cách phức tạp như các vai diễn trước đó của Kim Go Eun. Tuy nhiên, Cheese in the Trap giúp cái tên Kim Go Eun trở nên phổ biến hơn với khán giả.

5. Canola (2016)

Canola xoay quanh cuộc đời Hye Ji (Kim Go Eun), bị mất tích khi còn là một cô bé. 12 năm sau, cô bé trở về và đoàn tụ với bà trên đảo Jeju. Người bà vui mừng khi cháu gái trở lại nhưng Hye Ji lại cảm thấy khó khăn khi sống bên bà.

Kim Go Eun có được vai diễn trong bộ phim này nhờ nữ diễn viên nổi tiếng Yoon Yuh Jung giới thiệu. Yoon Yuh Jung ấn tượng trước khả năng diễn xuất của Kim Go Eun trong các bộ phim trước. Khi lên phim, Kim Go Eun đã thể hiện năng lực của mình với sự tung hứng diễn xuất cùng Yoon Yuh Jung, tạo ra một tác phẩm gia đình cảm động và chân thực.

6. Goblin (2016-2017)

Bộ phim xoay quanh Ji Eun Tak (Kim Go Eun), một nữ sinh trung học có khả năng nhìn thấy linh hồn người chết. Cô gặp yêu tinh Kim Shin (Gong Yoo) và hai người nhận ra họ là định mệnh của nhau. Chỉ khi yêu tinh gặp được cô dâu của mình, cuộc đời bất tử của hắn mới chấm dứt. Thế nhưng khi gặp được người mình yêu, Kim Shin lại không cam lòng từ giã cõi đời này.

Goblin đã đưa tên tuổi Kim Go Eun nổi tiếng toàn châu Á. Sự thành công của phim giúp Kim Go Eun được xếp chung hàng ngũ các sao hạng A trong nền công nghiệp điện ảnh, thu hút đông đảo fan.

Chi Chi