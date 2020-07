6 nữ chính 'đầu gấu' được yêu thích ở màn ảnh Hàn

1. Kim Bok Joo - Phim 'Tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo'

Bok Joo bé nhỏ nhưng rất khỏe.

Phim xoay quanh chuyện tình "cute phô mai que" giữa nàng vận động viên cử tạ Kim Bok Joo (Lee Sung Kyung) và hot boy khoa bơi lội Jung Joon Hyung (Nam Joo Hyuk).

Kim Bok Joo là "nữ chính khỏe nhất trong các drama Hàn", trái ngược với vẻ ngoài bé nhỏ, xinh xắn. Cô luôn dùng sức mạnh để giúp đỡ những người yếu thế hơn. Chính sự trượng nghĩa này đã "hạ gục" Joon Hyung.

Bok Joo không chỉ khiến khán giả yêu mến bởi sự hào hiệp mà còn có những biểu cảm "khó đỡ". Nữ VĐV đô vật đôi khi hơi ngổ ngáo, thiếu nữ tính nhưng lúc ở trước mặt crush lại rất đỗi dịu dàng, e thẹn. Phản ứng hóa học giữa Bok Joo và Joon Hyung cũng là điểm cộng của phim.

2. Do Bong Soon - Phim 'Cô nàng mạnh mẽ Do Bong Soon'

Cô nàng siêu khỏe Bong Soon và nam thần Min Hyuk

Bộ phim tình cảm hài lãng mạn xoay quanh Do Bong Soon (Park Bo Young) - cô gái sở hữu vẻ ngoài đáng yêu nhưng có sức mạnh phi thường, dễ dàng đánh bay cả băng nhóm xã hội đen hoặc mang vác những vật nặng khủng khiếp... Cô tung hứng với người thừa kế tập đoàn game lừng danh Min Hyuk (Park Hyung Sik).

Trước mặt người mình thầm thương trộm nhớ, Bong Soon luôn phải ra vẻ mong manh, thục nữ để "khớp" với mẫu bạn gái trong lòng đối phương. Trớ trêu thay, Bong Soon lại trở thành vệ sĩ cho Min Hyuk. Từ đó xảy ra biết bao tình huống hài hước.

Điều khán giả thích nhất ở Bong Soon là tính cách mạnh mẽ, tay không đánh bại kẻ xấu, bảo vệ chính nghĩa. Khán giả có phần chán ngấy những nữ chính "bánh bèo", chỉ biết khóc lóc gọi tên nam chính mỗi khi gặp khó khăn nên sự xuất hiện của Bong Soon như "làn gió mới".

3. Yoo Hye Jung - Phim 'Chuyện tình bác sĩ'

Hình ảnh nữ bác sĩ Yoo Hye Jung.

Nhân vật Yoo Hye Jung do Park Shin Hye thủ vai là "chị đại" được hâm mộ trên màn ảnh Hàn. Từ một nữ sinh "đầu gấu" chuyên bắt nạt người khác, sống khép kín bởi những vết thương thuở nhỏ, Hye Jung dần thay đổi và trở thành nữ bác sĩ tràn đầy nhiệt huyết, có trách nhiệm với công việc... Sự thay đổi này nhờ công lớn của tiền bối Hong Ji Hong (Kim Rae Won).

Những phân cảnh về cú vật hạ knock out tên đầu gấu gây rối trong bệnh viện; Bẻ tay đối phương trong vòng một nốt nhạc; Cú lên gối khiến tiền bối Hong gục ngã... tạo nên "thương hiệu" của nữ bác sĩ xinh đẹp.

Khác với những nữ chính "Lọ Lem" đợi chờ phép màu từ bà tiên hay hoàng tử tới cứu giúp, "chị đại" Hye Jung luôn nỗ lực để vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là vai diễn bứt phá của Park Shin Hye, đưa cô thoát khỏi hình tượng ngây ngô, hiền lành quen thuộc trước đó.

4. Shim Chung - Phim 'Huyền thoại biển xanh'

Jun Ji Hyun trong phim.

Jun Ji Hyun vào vai nàng tiên cá Shim Chung, vượt biển lên đất liền để được chung sống với người mình yêu - Heo Yoon Jae (Lee Min Ho). Trái ngược với nàng tiên cá yếu ớt trong truyện cổ tích, Shim Chung có sức mạnh siêu cường với cú đá thần sầu, có thể đánh bại cả nhóm xã hội đen trong nháy mắt.

Ngay khi lên bờ, cô đã thể hiện sức mạnh bằng hành động "đạp sấp mặt" Heo Yoon Jae. Không chỉ vậy, tốc độ chạy bộ và đi xe đạp của cô nhanh ngang ngửa... xe hơi. Hình ảnh một Shim Chung không biết nói dối, không hiểu nhân tình thế thái, lúc ngố tàu, khi ngầu bá cháy... khiến nam chính và khán giả "mê như điếu đổ".

5. Gil Ra Im - Phim 'Khu vườn bí mật'

Hình tượng cá tính của Ha Ji Won trong phim.

Người mê phim Hàn hẳn không còn lạ với nữ chính Gil Ra Im (Ha Ji Won) của siêu phẩm Khu vườn bí mật (Secret Garden). Mọi rắc rối xảy ra khi Ra Im bị hoán đổi vào thân xác của CEO kiêu ngạo Kim Joo Won - em họ của người mà cô thầm thương trộm nhớ. Vốn là diễn viên đóng thế chuyên nghiệp, chuyên thực hiện các pha hành động nguy hiểm trên phim trường, Ra Im có khả năng lái xe siêu hạng, đánh đấm như Batman, đu cây như Spiderman... Ngược lại, nam chính Kim Joo Won do Hyun Bin thủ vai lại là "công tử bánh bèo", suốt ngày bị Ra Im cho "ăn hành".

Tuy hành xử nam tính, không biết chải chuốt làm đẹp, sự ấm áp và phóng khoáng của Ra Im đã chiếm trọn tình yêu của "nam thần". Khu vườn bí mật với hình ảnh Ra Im mạnh mẽ, xinh đẹp đến giờ vẫn là "tượng đài" của dòng phim tình cảm lãng mạn Hàn Quốc.

6. Jung Saet Byul - Phim 'Cửa hàng tiện lợi Saet Byul'

Kim Yoo Jung có vai diễn lột xác.

Saet Byul (Kim Yoo Jung) gây ấn tượng mạnh với khán giả bởi vẻ ngoài xinh đẹp nhưng tính cách ngổ ngáo và võ nghệ đầy mình. Cửa hàng tiện lợi Saet Byul (Backstreet Rookie) xoay quanh mối tình giữa Saet Byul và anh chủ cửa hàng tiện lợi đẹp trai nhưng có phần ngáo ngơ, nhu nhược Choi Dae Hyun (Ji Chang Wook). Tuy vướng nhiều tranh cãi về nội dung, không thể phủ nhận độ "hot" của nữ chính Saet Byul. Lột xác khỏi các vai diễn hiền lành, gia giáo trước đây, Kim Yoo Jung vào vai nhân vật quyến rũ, có phần hoang dã...

Một cảnh quay trong phim của Kim Yoo Jung.

Từ những tập đầu, Saet Byul không ít lần một mình ra tay đánh tan nhóm côn đồ để bảo vệ bạn bè hay trừng trị những tên ăn cắp vặt trong cửa hàng bằng cú đấm "thủng tường". Cô còn giải vây cho ông chủ và bạn gái bằng sức mạnh siêu nhân.

