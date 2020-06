5 mỹ nam huyền thoại của điện ảnh thế giới

Paul Newman (1925 - 2008)

Paul Newman, nam diễn viên đẹp trai huyền thoại từng được mệnh danh là người đàn ông hoàn hảo nhất lịch sử Hollywood trong hơn 100 năm, là biểu tượng Mỹ những năm 50 bên cạnh James Dean và Marlon Brando.

Đôi mắt xanh sâu thẳm hút hồn tạo cho Paul Newman nét quyến rũ lạnh lùng của một chàng trai thành thị đầy tri thức, không chỉ fan nữ mà rất nhiều fan nam cũng đổ gục trước hình tượng này.

Paul Newman nổi tiếng với các tác phẩm như Butch Cassidy and the Sundance Kid, The Sting... Ngoài khả năng diễn xuất tuyệt vời được chứng minh qua các giải thưởng diễn xuất của Viện Hàn lâm điện ảnh Mỹ, Anh, giải Emmy, Khan và Berlin, Paul còn gom luôn cả giải Đạo diễn xuất sắc tại Quả Cầu Vàng.

Sau khi chinh phục ngành công nghiệp điện ảnh, nam diễn viên huyền thoại hướng đến một mục tiêu khác. Với sự nhanh bén trong kinh doanh, Paul thành lập một công ty kinh doanh thực phẩm có tên là Newman's Own rất thành công với nguyên tắc đáng kinh ngạc: "Mỗi năm, tất cả lợi nhuận của công ty đều được quyên góp và tái đầu tư". Dù doanh nghiệp của Paul mở rộng từng ngày nhưng nguyên tắc đó luôn được tuân thủ, điển hình như năm 2012, số tiền mà "Newman’s Own" quyên góp cho xã hội đã vượt con số 240 triệu USD.

Không chỉ vậy, sau khi cậu con trai duy nhất chết vì lạm dụng ma túy, không muốn những gia đình khác cũng phải chịu nỗi đau đó, Paul đã đứng ra thành lập một tổ chức phúc lợi mang tên Scott Newman hoạt động với mục đích ngăn chặn vấn nạn này.

Alain Delon (1935)

Cái tên duy nhất mang quốc tịch Pháp trong danh sách này, Alain Delon, là nam diễn viên phương Tây được khán giả châu Á yêu thích nhất những năm 60-70 của thế kỷ trước. Thời điểm đó, các bộ phim Pháp được yêu thích ngang ngửa phim Hollywood.

Vào vai anh chàng Tom Ripley trong bộ phim đình đám Purple Noon (1960) của đạo diễn René Clément, Alain Delon từ một cái tên gần như vô danh bỗng chốc trở thành mỹ nam nổi tiếng trên toàn thế giới. Trái tim khán giả nữ không ngừng lạc nhịp trước diễn xuất đan xen thiện ác đầy cuốn hút, ánh mắt quyến rũ và cả thân hình như tượng tạc của Alain.

Sau đó, Alain cũng thể hiện năng lực xuất sắc trong hai bộ phim Le Samouraï và Two Men in Town, thăng hoa cùng với thời kỳ hoàng kim của điện ảnh Pháp.

Marlon Brando (1924 - 2004)

Marlon Brando rất được các đạo diễn tin tưởng giao cho những vai diễn nặng đô như đại tá Kurtz trong Apocalypse Now, Terry Malloy trong On the Waterfront và nhân vật Vito Corleone trong một trong những tác phẩm vĩ đại nhất lịch sử điện ảnh - Bố già (1972).

Sự nghiệp của Marlon bắt đầu trên sân khấu kịch chứ không phải trên màn ảnh rộng. Thời đó, Marlon đảm nhận vai Stanley Kowalski trong vở kịch Chuyến tàu mang tên dục vọng của sân khấu Broadway, nhanh chóng chinh phục khán giả và trở thành ngôi sao hot nhất ở đó.

Marlon Brando nhận được giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes và giải Oscar khi mới 30 tuổi. Ảnh hưởng của Marlon Brando đối với điện ảnh hiện đại lớn đến mức người ta nói rằng lịch sử ngành diễn xuất được chia thành hai giai đoạn: trước và sau sự xuất hiện của Marlon.

"Ở tuổi 30, anh ấy đã đạt được tất cả những gì mà tôi phải miệt mài trong suốt cuộc đời mới có" - Paul Newman, người luôn được công chúng kính trọng coi là diễn viên vĩ đại, từng gửi một lời khen ngợi nửa tôn trọng, nửa ghen tị như vậy đến Marlon Brando.

Clark Gable (1901 - 1960)

Những năm 1930, có một diễn viên từng được gọi là "King of Hollywood" vì có trong tay tất cả: ngoại hình điển trai, nam tính, khả năng diễn xuất tuyệt vời và sự nghiệp rực rỡ. Đó chính là Clark Gable, nam diễn viên gạo cội đại diện cho Hollywood thời đại "cổ điển", vừa là bạn bè vừa là đối thủ cạnh tranh thiện chí của Gary Cooper.

Vai diễn để đời nhất của Clark chính là chàng Rhett Butler trong tác phẩm Cuốn theo chiều gió (1939). Cùng với Scarlett O'Hara do Vivien Leigh thủ vai, cả hai đã phối hợp xuất thần để lại câu chuyện tình bất diệt. Trước thành công vang dội của Cuốn theo chiều gió, Clark đã nhận được giải Nam diễn viên xuất sắc qua bộ phim It Happened One Night năm 1934. Sự nghiệp huyền thoại của Clark còn nối dài với những tác phẩm điển hình như Run Silent, Run Deep và Mutiny on the Bounty.

Với ngoại hình điển trai, chiều cao lý tưởng 1,86m cùng phong thái lịch sự, sang trọng lẫn ngọt ngào, quyến rũ, Clark Gable nhận được sự khát khao và ngưỡng mộ không chỉ từ phụ nữ mà cả cánh mày râu.

Ở cái thời mà các diễn viên người da đen không được tham dự lễ trao giải Oscar, Clark Gable đã rất nổi giận với sự phân biệt chủng tộc như vậy và đe dọa rằng nếu các đồng nghiệp đóng chung phim không thể tham dự thì ông sẽ tẩy chay lễ trao giải này. Nhờ vậy mà năm đó, Hattie McDaniel đã trở thành nữ diễn viên da màu đầu tiên trong lịch sử nhận được giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Gary Cooper (1901 - 1961)

Gary Cooper là một trong những "mỹ nam" đại diện cho điện ảnh Mỹ, là nam diễn viên huyền thoại cùng với John Wayne dẫn dắt sự phục hưng của dòng phim ảnh về cao bồi miền Viễn Tây thời kỳ hoàng kim. Không chỉ ngoại hình mà diễn xuất của Gary Cooper cũng rất xuất chúng với 2 lần nâng cúp Oscar nhờ những màn hóa thân đỉnh cao trong Sergeant York và High Noon.

Vị đạo diễn lừng danh Billy Wilder từng nói rằng Gary Cooper chỉ cần ba câu là đủ để quyến rũ phụ nữ. Đó chính là "Không thể tin được", "Thật sao?", "Lần đầu tiên anh nghe thấy đấy". Điều này hoàn toàn có thể bởi vì Gary cao tới 1,91m và có ngoại hình đẹp đến mức được khán giả gọi âu yếm là "người yêu quốc dân". Có lẽ vì vậy mà trong sự nghiệp hào nhoáng của mình, Gary Cooper từng có vô số tin đồn tình ái với rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp.

Thủy Tiên