4 nữ chính 'yêu anh bất chấp' trên màn ảnh Hàn 2020

Go Moon Young (It’s Okay to Not Be Okay)

Seo Yeo Ji đang gây chú ý với vai diễn Go Moon Young.

It’s Okay to Not Be Okay đang là bộ phim Hàn gây chú ý trong tháng 6 này, với sự tham gia của Kim Soo Hyun và Seo Yeo Ji. Nội dung phim được đánh giá mới mẻ, hấp dẫn xoay quanh hai nhân vật: nhân viên điều dưỡng khoa tâm thần Moon Kang Tae luôn từ chối tình yêu vì những gánh nặng cuộc sống và tác giả truyện thiếu nhi Go Moon Young - trước giờ không hề biết tình yêu là gì. Sau khi gặp gỡ, cả hai dần chữa lành những vết thương tình cảm cho nhau.

Go Moon Young do Seo Yeo Ji thủ vai là một cô gái mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Cô có mọi thứ, tài năng, danh tiếng, sắc đẹp, tiền bạc. Thứ duy nhất cô thiếu là cảm xúc. Moon Young quen thuộc với cảm giác cô đơn. Cô ăn mặc và trang điểm phô trương, chỉ để che giấu con người thật mong manh trước mọi người.

Moon Young coi Kang Tae như "con mồi" không thể bỏ qua.

Khi gặp Kang Tae, Moon Young bỗng chốc cảm thấy tràn đầy "cảm hứng". Không còn là cô gái thơ ơ, vô cảm nữa, Moon Young bày đủ trò để tiếp cận Kang Tae. Thậm chí để cứu anh em Kang Tae, Moon Young không cần đóng kịch trước mắt mọi người, sẵn sàng trở thành "ác nữ", dù mất hết cả danh tiếng trước đây.

Moon Young chủ động bám đuôi Kang Tae, đề nghị anh ở lại bên mình. Ngược lại, Kang Tae luôn tìm chạy trốn nữ nhà văn vì sợ hãi trong quá khứ. Anh từng gặp một cô bé có ánh mắt lạnh lùng vô cảm không khác gì Moon Young.

Jung Saet Byul (Backstreet Rookie)

Kim Yoo Jung với màn lột xác cùng nhân vật Jung Saet Byul.

Jung Saet Byul là nữ chính gây chú ý của mùa hè năm nay với Backstreet Rookie. Nhân vật này do nữ diễn viên Kim Yoo Jung thủ vai. Saet Byul rơi vào lưới tình với anh chàng "ngố tàu" Dae Hyun (Ji Chang Wook đóng) khi còn là nữ sinh. 3 năm sau, Saet Buyl đến tận nơi Dae Hyun đang kinh doanh tạp hóa để xin việc làm thêm với mục đích tiếp cận.

Dù biết ông chủ Dae Hyun đã có bạn gái, Saet Byul vẫn bất chấp để tấn công. Cô dùng thủ đoạn của một em gái "trà xanh", luôn tỏ ra ngây thơ vô hại trước mặt Dae Hyun, hồn nhiên rủ anh nhậu nhẹt, "vô tình" có những hành động tiếp xúc thân mật. Đến Dae Hyun cũng phải sợ hãi vì không biết Saet Byul có những âm mưu gì trong đầu.

Saet Byul còn ghen vì Dae Hyun gọi tên bạn gái trong mơ.

Ngay trong tập 1, Saet Byul đã mạnh dạn tuyên bố với Dae Hyun rằng anh hãy xin lỗi bạn gái của mình đi, vì kiểu gì anh cũng phải lòng tôi. Điều này thể hiện rõ cá tính bất chấp mọi thứ để theo đuổi tình yêu của Saet Byul.

Jo Yi Seo (Itaewon Class)

'Điên nữ' Jo Yi Seo với cá tính ngang tàng, nghĩa hiệp.

Một trong những lý do để Itaewon Class trở thành hiện tượng đầu năm 2020 là nữ chính Jo Yi Seo, do Kim Da Mi thủ vai. Jo Yi Seo được xây dựng là một cô gái hoàn mỹ: ngôi sao trên mạng xã hội, học hành luôn đứng đầu lớp, hiểu biết nhiều và nhiều tài năng. Jo Yi Seo cũng là mẫu con gái yêu ghét rõ ràng, tính cách ngang tàng nhưng vô cũng nghĩa hiệp. Khi gặp Park Sae Ro Yi (Park Seo Joon), Jo Yi Seo đã tiếp thêm sức mạnh cho anh hoàn thành giấc mơ.

Trong cuộc sống, Jo Yi Seo mạnh mẽ, quyết đoán bao nhiêu thì trong tình yêu, cô cũng bất chấp bấy nhiêu. Ngay khi vừa gặp Park Sae Ro Yi, cô đã biết đây là người đàn ông định mệnh của mình. Dù biết Park Sae Ro Yi vẫn còn vương vấn mối tình đầu Oh Soo Ah (Kwon Na Ra), Jo Yi Seo vẫn mạnh mẽ tấn công. Ngay cả khi bị từ chối tình cảm, cô cũng không từ bỏ.

Tính cách của Jo Yi Seo khiến khán giả "phát cuồng". Cô là mẫu con gái có sự cương trực, thẳng thắn, dám yêu dám hận và không bao giờ dùng thủ đoạn trong tình yêu. Chính Jo Yi Seo là người đã minh oan cho tình địch Soo Ah, để Park Sae Ro Yi không hiểu lầm cô nữa. Jo Yi Seo tự giành lấy tình yêu bằng bản lĩnh, không cần hãm hại đến ai.

Yoon Se Ri (Crash Landing on You)

'Chị đại' Yoon Se Ri xinh đẹp, nhiều tiền.

Một "chị đại" khác của màn ảnh nhỏ 2020 là Yoon Se Ri (Son Ye Jin) trong Crash Landing on You. Yoon Se Ri chính là hình mẫu lý tưởng mà mọi người phụ nữ đều mơ ước - bên ngoài xinh đẹp, bên trong nhiều tiền. Sinh ra trong một gia đình tài phiệt, Yoon Se Ri đã chứng tỏ tài năng khi giành được quyền thừa kế. Cô chính là mẫu người quyết đoán trong công việc, làm mọi thứ để bản thân hoàn hảo hơn.

Thế nhưng khi gặp Ri Jung Hyeok (Hyun Bin), Yoon Se Ri gần như biến hóa, trở nên mặt dày, không biết xấu hổ để mè nheo, làm nũng với anh chàng. Jung Hyeok nhiều lần bất lực vì không thể cãi lại những lý lẽ của Yoon Se Ri.

Bất chấp sự khác biệt về chính trị, hoàn cảnh gia đình, khoảng cách địa lý, Yoon Se Ri vẫn dũng cảm đối mặt với tình yêu của Jung Hyeok. Không chỉ ở bên cạnh anh, Se Ri còn nhiều lần bảo vệ tính mạng cho Jung Hyeok, cứu nguy anh khỏi âm mưu của những kẻ đối nghịch.

Chi Chi