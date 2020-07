3 nam thần hứa hẹn cùng Dương Mịch bùng nổ màn ảnh

1. Bạch Vũ - 'Cảm ơn bác sĩ'

Poster phim.

Năm nay, Dương Mịch có một dự án phim về đề tài y khoa. Cảm ơn bác sĩ nói về những bác sĩ tại khoa cấp cứu miệt mài cứu bệnh nhân nguy kịch. Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết ICU48 giờ.

Dương Mịch vào vai bác sĩ Tiêu Nghiên có tính cách hào hiệp, bản lĩnh và tâm huyết với nghề. Sau khi trải qua cú sốc vì cái chết của vị hôn phu, Tiêu Nghiên được chuyển đến khoa cấp cứu. Cô gặp bác sĩ Bạch Thuật (Bạch Vũ) - người giỏi nhất bệnh viện, luôn chịu trách nhiệm với những ca bệnh khó. Hai người cùng nhau vượt qua những khó khăn trong công việc và dần có tình cảm với nhau.

Bạch Vũ trong phim.

Bạch Vũ sinh năm 1990, bắt đầu đóng phim từ năm 2014 nhưng mãi đến 2018 mới nổi tiếng qua bộ phim Trấn hồn. Vai diễn giúp anh được nhiều người biết đến đầu tiên là Tào Quang trong phim Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (2016) ở cả phiên bản điện ảnh và truyền hình. Sau đó, Bạch Vũ đóng chính trong các phim Truy tìm ký ức, Kiến quân đại nghiệp và bùng nổ với Trấn hồn.

Bạch Vũ có gương mặt đẹp, có thể biến hóa nhiều vai. Lần kết hợp với Dương Mịch này hứa hẹn sẽ giúp tên tuổi của Bạch Vũ càng khẳng định trong lòng khán giả.

2. Trần Vỹ Đình - 'Hộc châu phu nhân'

Hộc châu phu nhân được đánh giá là "bom tấn" cổ trang 2020. Phim được khán giả chờ đợi ngay từ khi công bố dự án. Sự góp mặt của Dương Mịch và Trần Vỹ Đình khiến Hộc châu phu nhân thêm "nặng ký".

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Cửu châu hộc phu nhân của tác giả Tiêu Như Sắt. Nữ chính của phim là Diệp Hải Thị (Dương Mịch) từ nhỏ đã mất cha mẹ. Cô được Phương Chư vốn là một hoạn quan, nhận nuôi với mục đích biến cô trở thành quân cờ của mình. Diệp Hải Thị lớn lên, giả trai trở thành cận vệ cho Đế Húc (Từ Khai Sính). Cuối cùng, cả ba bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt quyền lực và tình cảm.

Tạo hình của Trần Vỹ Đình trong dự án cổ trang mới.

Trần Vỹ Đình là nam thần trong trái tim nhiều cô gái, bắt đầu nổi tiếng với vai Lăng Việt trong Cổ kiếm kỳ đàm. Các bộ phim đáng chú ý của Trần Vỹ Đình có thể kể đến: Thiếu niên tứ đại danh bổ, Hạnh phúc mãn đường, Lão cửu môn... Anh cũng được đánh giá là nam diễn viên thực lực. Tuy nhiên, hai bộ phim gần đây của anh là Nam phương hữu mộc kiều và Niên đại cam hồng lại không thành công như mong đợi. Khán giả hy vọng Hộc châu phu nhân sẽ giúp Trần Vỹ Đình lấy lại được tên tuổi.

3. Trương Bân Bân - 'Bạo phong nhãn'

Trương Bân Bân trong 'Bạo phong nhãn'.

Bạo phong nhãn là thể loại phòng chống tội phạm hiếm hoi Dương Mịch tham gia. Phim lấy câu chuyện về Cục An ninh Quốc gia. An Tĩnh (Dương Mịch) là một điều tra viên nổi tiếng thông minh, cương trực, thường được giao điều tra những vụ án nguy hiểm. Một lần làm nhiệm vụ, cô phải kết hợp với trinh sát Mã Thượng (Trương Bân Bân) - chàng trai trẻ có trí nhớ đáng nể và thân phận bí ẩn. Hai người đã cùng nhau đưa những tên tội phạm nguy hiểm ra ngoài ánh sáng. Cùng kề vai sát cánh, An Tĩnh và Mã Thượng nảy sinh tình cảm với nhau. Thế nhưng, quá khứ của Mã Thượng lại là lý do cản trở mối tình này.

Trương Bân Bân nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai. Vai chính nổi tiếng của Trương Bân Bân là Tần vương Doanh Chính trong Lệ Cơ truyện, đóng cùng Địch Lệ Nhiệt Ba. Dù được Dương Mịch nâng đỡ, cho đóng cùng nhiều bộ phim với cô và công ty nhưng Trương Bân Bân vẫn chưa thể tạo tiếng vang như mong muốn.

Lần này, Trương Bân Bân sẽ đóng chính cùng Dương Mịch. Dương Mịch nổi tiếng với khả năng giúp các nam chính bùng nổ danh tiếng nên đây là một cơ hội cho nam diễn viên sinh năm 1993.

Chi Chi