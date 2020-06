3 cảnh 'giường chiếu' gây chú ý của màn ảnh Hàn gần đây

Quân vương bất diệt

Tập 12 của Quân vương bất diệt (The King: The Eternal Monarch) có nhiều tình tiết táo bạo. Đáng chú ý nhất là cảnh "giường chiếu" của bệ hạ Lee Gon (Lee Min Ho) và "vương phi Diana" Jung Tae Eul (Kim Go Eun).

Nụ hôn của hoàng đế Lee Gon vào cổ Jung Tae Eul đẩy cảm xúc của khán giả lên cao. Độ hot của Quân vương bất diệt đang giảm dần nhưng sau cảnh này, phim lại được nhắc đến nhiều trên truyền thông.

Diễn xuất của Lee Min Ho trong phim không có nhiều điểm nổi bật. Tuy nhiên, đến cảnh nóng này, Lee Min Ho đã có một nụ hôn tự nhiên và đầy cảm xúc. Thay vì trao cho nữ chính một nụ hôn lên môi, Lee Min Ho lại hôn cổ bạn diễn, tạo ra bầu không khí gợi cảm. Nam diễn viên được khen có tương tác tốt với bạn diễn, rất biết cách tạo phản ứng hóa học.

Quân vương bất diệt xoay quanh hai thế giới song song. Lee Min Ho vào vai Hoàng đế Lee Gon của đất nước Hàn Quốc vẫn giữ nền quân chủ lập hiến. Anh có nhiệm vụ bảo vệ thần dân của mình khỏi ác quỷ. Kim Go Eun vào vai nữ thám tử thời hiện đại Jung Tae Eul. Hai người phải hợp tác để chiến đấu chống lại cái ác và đóng cánh cửa giữa hai thế giới.

Hạ cánh nơi anh

Sau 16 tập phim, Hạ cánh nơi anh (Crash Landing on You) chỉ có một cảnh giường chiếu rất "trong sáng". Đó là khi Ri Jung Hyuk (Hyun Bin) bị trúng đạn vì bảo vệ Yoon Se Ri (Son Ye Jin). Lo lắng cho người thương, Se Ri đã đến bệnh viện để chăm sóc anh. Jung Hyuk rủ Se Ri lên ngủ chung giường vì sợ cô bị cảm lạnh.

"Tình trong như đã" nhưng chưa thổ lộ với nhau nên cả hai còn ngượng ngùng. Jung Hyuk ôm cánh tay đau nằm trằn trọc cả đêm vì người con gái mình yêu nằm bên cạnh. Vì không muốn khiến nàng xấu hổ, anh đã giả vờ ngủ trước. Còn Se Ri "hậm hực" không biết vì sao Jung Hyuk lại ngủ dễ dàng như thế.

Tuy gây hụt hẫng vì cảnh "giường chiếu" quá trong sáng, thậm chí còn không có một nụ hôn, cảnh phim này vẫn được khen đáng yêu và lãng mạn.

Hạ cánh nơi anh kể về chuyện tình giữa nữ thừa kế giàu có Yoon Se Ri và quân nhân Triều Tiên Ri Jung Hyuk. Trong một lần nhảy dù, Se Ri lạc sang Triều Tiên và bị Jung Hyuk bắt gặp. Thay vì bắt giữ, anh lại liên tục giúp đỡ, che giấu thân phận giúp Se Ri. Khi cả hai dần nảy sinh tình cảm thì họ buộc phải chia xa, khó lòng gặp lại.

Bí mật nàng fan girl

Đầu 2019, Park Min Young và Kim Jae Wook đã có những cảnh quay nồng nàn trong Bí mật nàng fan girl (Her Private Life). Những cảnh giường chiếu trên phim không để lộ da thịt diễn viên nhưng cũng mang đến phản ứng hóa học mãnh liệt. Sau bộ phim này, Kim Jae Wook được bình chọn là một trong những nam diễn viên có cảnh hôn đẹp của màn ảnh Hàn.

Cảnh thân mật của Sung Duk Mi (Park Min Young) và Ryan (Kim Jae Wook) trong tập 13 đánh dấu sự chín muồi trong chuyện tình cảm giữa hai người. Trước đó, tình yêu của cả hai gặp nhiều vướng mắc với ký ức buồn trong quá khứ. Ryan dần được Duk Mi xoa dịu và vượt qua bóng ma ám ảnh. Hai người trao nhau một nụ hôn say đắm và sau đó... chuyển cảnh. Đạo diễn sắp đặt chiếc áo trên người Duk Mi là áo Ryan mặc tối hôm trước, đủ để dẫn dắt khán giả hiểu những việc hai người đã trải qua.

Her Private Life dựa trên webtoon có tên Noona Fan Dot Com, xoay quanh nữ chính Sung Duk Mi. Cô là nhân viên mẫn cán tại một phòng triển lãm nhưng "thân phận trên mạng" lại là một fan cuồng của thần tượng Si An. Cô còn điều hành một diễn đàn cập nhật mọi thứ về anh chàng nhưng luôn che giấu sở thích trước mặt mọi người. Sếp của Sung Duk Mi là Ryan (Kim Jae Wook) tình cờ phát hiện bí mật này và dần trở thành người hâm mộ cô.