Ở nhà tránh dịch tham gia ngay 'Dance The Beat, Defeat The Covid'

Dance The Beat, Defeat The Covid là cuộc thi nhảy online do Báo VnExpress, Trang tin tức giải trí dành cho giới trẻ iOne.net phối hợp cùng Công ty Cổ phần Truyền thông Thế giới Nghệ thuật (Cara Art) tổ chức.

Dance The Beat, Defeat The Covid mong muốn truyền tải năng lượng tích cực, cổ động lối sống lành mạnh trong mùa dịch, kêu gọi mọi người chung tay vượt qua thời điểm khó khăn.

Cuộc thi sử dụng ca khúc Việt Nam ơi! Đánh bay Covid! do nhạc sĩ/ca sĩ Minh Beta sáng tác và thể hiện. Bản quyền sử dụng ca khúc trong khuôn khổ chương trình đã được nhạc sĩ/ca sĩ Minh Beta và ekip đồng ý bằng văn bản.

Ở nhà tránh dịch tham gia ngay ‘DANCE THE BEAT, DEFEAT THE COVID’ Ca khúc 'Việt Nam ơi! Đánh bay Covid!'

Để tham gia cuộc thi, thí sinh/nhóm thí sinh quay một video có thời lượng từ 30 giây đến 3 phút, sử dụng nhạc nền bài hát Việt Nam ơi! Đánh bay Covid. Bạn có thể sử dụng điệu nhảy trong MV hoặc sáng tạo điệu nhảy mới trên nền nhạc của ca khúc này. Video sẽ được đăng tải trên fanpage Kpop Dance For Youth và tiến hành bình chọn online. Giải thưởng của cuộc thi gồm 5 triệu đồng tiền mặt và hiện vật.

Dance The Beat, Defeat The Covid nhận bài thi từ ngày 8/4/2020 đến 10/5/2020 trên fanpage Kpop Dance For Youth. Thời gian bình chọn bắt đầu từ 9/4/2020 tới 12h trưa ngày 15/5/2020. Số điểm của mỗi bài dự thi được tính dựa trên bình chọn của khán giả, với tỷ lệ 100%.

Thể lệ cuộc thi

Đối tượng dự thi Là công dân mang Quốc tịch Việt Nam, không giới hạn độ tuổi tham dự.

Thí sinh tham gia cuộc thi với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm từ 2 đến không quá 5 người. Hình thức và nội dung bài dự thi Hình thức bài dự thi Bài dự thi được thực hiện dưới hình thức video có chất lượng HD (720x1280) trở lên ghi lại các động tác nhảy trên nền nhạc bài hát "Việt Nam ơi! Đánh bay Covid!" của nhạc sĩ/ ca sĩ Minh Beta.

Bài dự thi được đặt tên theo cú pháp Ban tổ chức công bố.

Thời lượng bài dự thi: Từ 30 giây đến 3 phút.

Ban tổ chức chỉ chấp nhận các video gửi về có định dạng MP4, MKV, AVI.

Yêu cầu đối với nội dung bài dự thi

Nội dung bài thi thể hiện được những tiêu chí sau: truyền tải năng lượng tích cực và cách phòng tránh Covid-19, kêu gọi mọi người chung tay vượt qua khó khăn, cổ động lối sống lành mạnh - văn minh trong mùa dịch.

Bài dự thi có thể sử dụng đoạn nhạc bất kỳ trong bài hát "Việt Nam ơi! Đánh bay Covid!".

Các động tác trong bài dự thi có thể sử dụng điệu nhảy trong MV "Việt Nam ơi! Đánh bay Covid!" của nhạc sĩ/ ca sĩ Minh Beta hoặc sáng tạo điệu nhảy mới trên nền nhạc của ca khúc này.

Các động tác sử dụng trong bài dự thi phù hợp với thuần phong mỹ tục và pháp luật của Việt Nam. Khuyến khích động tác dễ hiểu, dễ thực hiện và mô phỏng được các biện pháp phòng tránh dịch.

Bài dự thi không sử dụng kỹ xảo hậu kỳ nhằm biến đổi động tác nhảy.

Bối cảnh thực hiện: Tự do. Lưu ý không thực hiện ở những địa điểm đông người và đảm bảo các yêu cầu phòng dịch từ Bộ Y tế. Cách thức tính điểm

Bài dự thi của các thí sinh/ nhóm thí sinh được đăng tải và mở bình chọn trực tuyến tại fanpage Kpop Dance For Youth.

Cách thức bình chọn: Khán giả bày tỏ cảm xúc "thích" hoặc "yêu thích" dưới bài dự thi.

Cách thức quy đổi điểm: Với mỗi cảm xúc "thích" hoặc "yêu thích" từ khán giả, thí sinh/ nhóm thí sinh nhận được số điểm tương đương với 1.

Ban tổ chức nghiêm cấm các hành động gian lận điểm số. Trường hợp vi phạm, bài thi lập tức bị gỡ bỏ và loại khỏi cuộc thi mà không cần thông báo trước.

Thí sinh/ nhóm thí sinh có số điểm cao nhất trong thời gian bình chọn do ban tổ chức quy định trở thành người chiến thắng. 1 giải nhì và 2 giải ba được trao cho các đội có lượt bình chọn tiếp theo từ cao xuống thấp.

BTC sẽ tính các lượt vote cho tới 12:00 (12 giờ trưa) ngày 15/5/2020. Tất cả những bình chọn sau đó không được tính. Thời gian Đăng ký dự thi Ban tổ chức bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 08/04/2020 tới hết ngày 10/5/2020.

Các đội gửi bài dự thi qua địa chỉ cổng đăng ký được công bố trên fanpage Kpop Dance For Youth.

Ban tổ chức sẽ phản hồi về tình trạng bài dự thi muộn nhất 48 tiếng tính từ thời điểm gửi bài thi. Mở cổng bình chọn online

Các đội được phép bình chọn online ngay khi video của mình được đăng tải. Thời gian bình chọn kết thúc vào 12 giờ trưa ngày 15/5/2020. Công bố kết quả

Kết quả chung cuộc sẽ công bố vào ngày 16/5/2020

Ban tổ chức có trách nhiệm liên hệ qua thông tin người tham dự cung cấp để thông báo kết quả. Trường hợp không nhận được phản hồi trong vòng 48 tiếng tính từ thời điểm công bố, Ban tổ chức có quyền hủy kết quả. Giải thưởng 01 Giải nhất trị giá 3.000.000 đồng và hiện vật

01 Giải nhì trị giá 1.000.000 đồng và hiện vật

02 Giải ba trị giá 500.000 đồng và hiện vật.

Để cập nhật những thông tin về cuộc thi và tham gia những mini game vui nhộn và nhận những phần quà từ Ban tổ chức, độc giả có thể truy cập vào fanpage Kpop Dance For Youth.

Quỳnh Anh