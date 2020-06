Điểm gì ở 12 cung hoàng đạo thu hút các 'vệ tinh' vây quanh?

1. Bạch Dương

Sinh ra dưới chòm sao này là những người vui vẻ, hoạt bát và luôn sẵn sàng, chủ động cho mọi thứ.

Bạn giống như một bữa tiệc phong phú, tuyệt vời với sự vui vẻ, hoạt náo, tưng bừng nhưng không hề lộn xộn. Bạn thân thiện, vui vẻ, ai gặp bạn cũng quý mến và dễ dàng bị bạn thu hút bởi sự thú vị cũng như năng lượng tích cực của bản thân bạn.

2. Kim Ngưu

Kim Ngưu là những người quyết tâm và trọng lời hứa. Nếu bạn nói bạn sẽ làm điều gì đó thì bạn nhất định sẽ làm cho bằng được. Bạn hướng ngoại và đáng tin cậy.

Bạn tốt bụng và hiểu biết nên bạn thường tận tình giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn. Bởi vậy mọi người yêu quý bạn rất nhiều và không ít người đổ gục trước sự trưởng thành, tốt bụng và hiểu biết của Kim Ngưu.

3. Song Tử

Bất kể bạn đang ở đâu, dù nơi đông hay vắng người, dù bên cạnh người lạ hay người thân, chỉ cần thấy việc chưa tốt, bạn sẽ cố gắng cải thiện mọi thứ trở nên tốt hơn. Bạn thông minh, vui tính, và dường như bạn theo bản năng biết phải nói gì với mọi người để giữ thoải mái.

Một số người nói rằng Song Tử "đa nhân cách" nhưng thực sự điều này không có nghĩa họ dối trá hay không thật lòng. Song Tử biết cách cử xử khiến mọi người đều yêu quý và muốn ở cạnh.

4. Cự Giải

Bạn có một sự hiểu biết và quan tâm đáng kinh ngạc về mọi người. Bạn có thể nhớ những sự kiện và chi tiết nhỏ mà hầu hết mọi người đều quên. Bạn không chỉ nhớ chúc mừng sinh nhật ai đó dù thân hay chỉ là bạn xã giao; bạn còn nhớ hỏi xem cả chú chó nhỏ của một cô bạn yêu động vật dạo này như thế nào hoặc buổi phỏng vấn của ai đó ra làm sao.

Đó là cách rất tự nhiên khiến mọi người thấy được sự quan tâm và ấm áp của bạn. Và chính điều này khiến mọi người đều yêu quý Cua và không ít người "crush" bạn.

5. Sư Tử

Sinh ra dưới chòm sao Sư Tử là những người tự tin, mạnh mẽ, quyến rũ và họ tự nhận thức được điều này.

Sư Tử có khả năng lãnh đạo, anh chàng/ cô nàng này thích kiểm soát và làm chủ mọi thứ. Họ giúp những người xung quang gỡ rối và giải quyết vấn đề triệt để. Đó là lý do mọi người thấy an tâm khi ở cạnh một Sư Tử. Nếu như sự mạnh mẽ, hiên ngang của một nam Sư Tử khiến các nàng say đắm và đổ gục thì nét quyến rũ của các nàng Sư Tử khiến các chàng mê mẩn như trong mê cung. Không có gì đáng ngạc nhiên khi Sư Tử là một trong những chòm sao thu hút người xung quanh nhất trong vòng tròn hoàng đạo.

6. Xử Nữ

Những người sinh ra dưới chòm sao này khá khiêm tốn. Bạn có xu hướng giảm thiểu sự tuyệt vời của mình. Nếu như bạn đạt được thành công hay thành tựu cao thì bạn cũng không khoe mẽ bởi bạn biết điều này có thể trở thành sự tồi tệ với những người có kết quả thấp hơn. Bạn bình tĩnh và làm chủ mọi thứ.

Việc bạn khiêm tốn, che giấu thành tích đạt được của mình càng khiến mọi người khâm phục và yêu quý bạn hơn. Nét tính cách này khiến không ít người cảm mến và đổ gục trước Xử Nữ.

7. Thiên Bình

Thiên Bình là những người chân thành và trung thực trong tất cả các mối quan hệ. Bạn cho đi mọi thứ một cách tự nhiên mà không mong chờ quá nhiều sự đáp lại.

Ai mà không muốn yêu và được yêu? Thiên Bình tạo ra sự thoải mái, cân bằng và dễ chịu cho người xung quanh. Mọi người cảm nhận được tình cảm của bạn và đáp lại còn nhiều hơn vậy. Nét tính cách dễ thương này của Thiên Bình khiến bạn trở thành đối tượng của rất nhiều người.

8. Bò Cạp

Bất ngờ và đáng ngạc nhiên là những từ ngữ để nói về một Bò Cạp. Mọi người không chỉ bị thu hút bởi nét quyến rũ, gợi cảm từ một Bò Cạp nữ mà còn không thể rời mắt bởi sự mạnh mẽ, nam tính của một Bò Cạp nam. Bạn quyến rũ, khác biệt với đa số mọi người khiến mọi người không thể ngừng đặt sự chú ý lên bạn.

Bạn khiến cho đối phương bị thu hút và cảm thấy vô cùng tò mò về bạn. Họ muốn có bạn và biết nhiều hơn về bạn bởi mỗi khi họ nghĩ rằng đã hiểu về bạn thì bạn lại dẫn họ tới những bất ngờ và mới mẻ khác.

9. Nhân Mã

Những người sinh ra dưới chòm sao Nhân Mã có khả năng truyền cảm hứng và thúc đẩy mọi người. Sự tò mò, hứng thú của Nhân Mã với những điều mới và cả thế giới xung quanh tạo nên sự đặc biệt của bạn.

Nhân Mã nhiệt tình, dễ mến, truyền cảm hứng cho người xung quanh và tạo ra nét hấp dẫn của riêng mình. Bạn quyến rũ tất cả mọi người, từ những người lạ mà bạn gặp trong chuyến du lịch đến những người bạn thân nhất, những người thích nghe về những cuộc phiêu lưu của bạn và tầm nhìn của bạn về thế giới.

10. Ma Kết

Mọi người phải lòng bạn vì khiếu hài hước và cách nói chuyện dễ thương của bạn với những người xung quanh. Bạn chân thành, trung thực nhưng không nhàm chán.

Bạn không bao giờ bỏ cuộc, bạn lạc quan nhìn vào tương lai hơn là day dứt về những sai lầm đã qua. Bạn mạnh mẽ, không sợ tương lai khó khăn, gian nan, bạn nhiệt tình và giỏi giang khiến các nàng/ chàng đổ gục trước bạn.

11. Bảo Bình

Lý do rất nhiều người phải lòng bạn là vì bạn hoàn toàn thoải mái và tự tin với con người bạn, bạn không bao giờ cố gắng thay đổi bản thân hay mọi người. Bạn chấp nhận mọi người với con người thật của họ mà không phán xét hay kỳ thị.

Bạn có lối sống tự do, tự tại. Bạn cảm thấy rằng bạn không cần phải tuân thủ các tiêu chuẩn của xã hội hay buộc phải thay đổi để thích nghi theo xu hướng chung. Bạn sẽ chỉ làm những điều bạn cảm thấy hứng thú và thoải mái.

Là một trong số ít cung hoàng đạo thông minh bậc nhất, thân thiện và đôi khi khá dị khiến Bảo Bình thu hút mọi ánh nhìn và không ít người phải lòng một Bảo Bình.

12. Song Ngư

Có một cái gì đó rất đặc biệt nơi Cá. Có thể mọi người yêu thích sự sáng tạo của bạn hoặc có thể với việc bạn đam mê và sâu sắc. Bạn truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh và lan toả yêu thương.

Khi mọi người đến và đi trong cuộc sống của bạn, bạn đều dành hết tình cảm để yêu thương và trân trọng họ.

Thành thật mà nói, Song Ngư chính là một trong số ít chòm sao đặt rất nhiều tình cảm cho người khác. Nếu sự trong sáng, mỏng manh, yếu đuối, dịu dàng và trìu mến của các nàng Cá khiến các chàng rung động thì sự ân cần, chu đáo, dịu dàng của các chàng Cá khiến các nàng phải đổ gục.

Vân Lavie