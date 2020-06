Mẹo kiểm soát cơn thèm ăn và giảm cân hiệu quả

Nhiều người có niềm đam mê bất diệt với đồ ăn, tuy nhiên, ăn quá nhiều lại tiềm ẩn những nguy cơ gây hại cho sức khỏe. Do vậy, các chuyên gia dinh dưỡng đã thiết lập một chế độ ăn uống khoa học giúp bạn chống lại chứng nghiện ăn hiệu quả.

Hạn chế ăn đồ chế biến sẵn, đồ ngọt: Các sản phẩm có chứa lượng đường, chất tạo ngọt cao và chất béo đều không tốt cho sức khỏe. Bạn nên thay thế bằng những thực phẩm giàu chất xơ, hoa quả và đồ ăn tự nấu ăn tại nhà. Ăn tại nhà còn giúp bạn kiểm soát lượng thức ăn hấp thụ vào cơ thể, tránh việc ăn uống thiếu khoa học.

Kiểm soát khẩu phần ăn: Trước bữa ăn, bạn cần phân chia lượng thực ăn nạp vào cơ thể ở mức độ vừa đủ thay vì ăn vô tội vạ. Ví dụ: Nếu muốn ăn khoai tây chiên bạn nên mua gói nhỏ nhất hoặc tính lượng calo thích hợp cần hấp thụ. Khi ăn, cần ăn chậm, nhai kỹ và dành thời gian để nghỉ khoảng 30 phút. Trong khoảng thời gian chờ đợi để ăn tiếp, cơn đói của bạn cũng giảm bớt.

Ăn đủ bữa: Bỏ bữa hoặc ăn quá muộn đều khiến cơ thể hấp thu nguồn dinh dưỡng một cách vô tội vạ, là nguyên nhân khiến bạn tăng cân nhanh chóng.

Đánh lừa bản thân: Những người cuồng ăn uống cần phải đánh lạc hướng sự quan tâm của bản thân. Hãy từ bỏ những buổi tối ăn uống với bạn bè đến khuya, dành thời gian để đi chơi, xem phim hoặc tham gia các hoạt động thể chất - chúng sẽ giúp bạn quên đi cơn thèm ăn hiệu quả.

Ăn chậm, nhai kỹ: Phải mất đến 20 phút sau khi ăn, não bộ mới nhận biết "cơ thể đã no hay còn đói". Do đó, việc ăn chậm, nhai kỹ sẽ giúp bạn no lâu và giảm ham muốn thèm ăn.

Đừng để bản thân cảm thấy buồn chán: Cảm giác thèm ăn luôn đến khi cơ thể cảm thấy mệt mỏi, buồn bã. Do vậy, trong thời gian rảnh bạn có thể ngồi thiền, tập thể dục, nói chuyện, xem phim thay vì chỉ nghĩ Hôm nay ăn gì?

Tránh caffeine: Đây là một loại chất kích thích giúp cơ thể tỉnh táo nhưng chúng lại ảnh hưởng xấu đến giấc ngủ của bạn. Bên cạnh đó, một nghiên cứu cũng chỉ ra mối quan hệ giữa thiếu ngủ và tăng cân, do vậy, giảm lượng caffeine nạp vào cơ thể sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả.

Biết cách chăm sóc cơ thể: Các nghiên cứu cho thấy massage có tác dụng không nhỏ trong việc giảm cân, giúp lưu thông máu và thư giãn cơ bắp hiệu quả.

N.P