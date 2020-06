4 cách giữ làn da căng khỏe

Duy trì đủ nước và vitamin C

Một nghiên cứu được nhắc đến trong bài khoa học Dietary nutrient intakes and skin-aging appearance among middle-aged American women được thực hiện bởi Maeve C. Cosgrove và cộng sự cho thấy việc duy trì đủ nước và vitamin C trong cơ thể giúp làn da căng, ẩm và không tạo nếp nhăn.

Giữ ẩm và collagen

Collagen giúp duy trì độ đàn hồi và mềm mại của làn da. Để bổ sung collagen, bạn nên ăn các loại rau có màu xanh đậm như bông cải xanh, măng tây...; ăn các sản phẩm từ sữa đậu nành; thực phẩm giàu omega-3; các loại trái cây và rau củ có màu đỏ như củ cải đỏ, ớt chuông...

Bảo vệ da khỏi tia UV

Chìa khóa để làn da không bị lão hóa sớm là bảo vệ cơ thể khỏi tiếp xúc với tia cực tím. Sử dụng kem chống nắng là một bước quan trọng không nên bỏ qua. Với da nhờn, bạn nên chọn loại kem không chứa dầu, tránh làm tắc lỗ chân lông dẫn đến nổi mụn; chọn sản phẩm không chứa màu, mùi cho da nhạy cảm.

Ngoài ra, lưu ý chọn kem chống nắng có chỉ số SPF phù hợp: loại có độ SPF từ 30 trở lên dành để chống nắng hàng ngày; nếu hoạt động ngoài trời nắng nhiều giờ hoặc đi tắm biển nên chọn sản phẩm có chỉ số 50 trở lên, và thoa lại kem cứ mỗi hai tiếng một lần.

Dùng kem mắt

Vùng da dưới mắt rất mỏng và dễ bị tổn thương hơn so với các phần khác, vì vậy nó thường bị khô và có thể gây ra nếp nhăn. Các chất dưỡng ẩm dành cho da quanh mắt có thể làm tăng độ mềm mại và giảm các vết chân chim.

Jamais Vu (Theo Popbela)