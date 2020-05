Your Cutest Pet tuần 3: Chị em Na Nấm tạm dẫn đầu với 1.208 vote

Cuộc thi Your Cutest Pet do iOne.net tổ chức đang ở Vòng bình chọn. Ở tuần thứ 3 (29/4 - 5/5) có 22 bài dự thi được BTC lựa chọn.

Vòng bình chọn tuần 3 mở từ 0h ngày 29/4. Chỉ sau 3 ngày, đến 1/5, cặp đôi chị em Na Nấm đã bỏ xa các đối thủ khi sở hữu 1.083 vote. Chú thỏ duy nhất của cuộc thi theo sau với 369 vote. Tiếp đó là chú cún mang tên Gấu với 197 vote.

Từ những ngày đầu bình chọn của tuần 3, thú cưng khiến mọi người ''bàn tán'' nhiều nhất chính là ''em'' Sunny siêu ngáo. Với biểu cảm hài hước, Sunny nhận được nhiều lời khen ''đáng yêu, dễ thương''.

Sunny siêu ngáo.

Tính đến 0h ngày 3/5, chị em Na Nấm vẫn tạm giữ ''ngôi vương tuần 3'' với 1.208 vote. Vị trí thứ hai bất ngờ là chú chó Bucky với 503 vote. Thỏ ''Áp chảo'' lùi xuống thứ ba với 471 vote. Dù vậy, Noel, Nati, Sunny... vẫn còn cơ hội ''lội ngược dòng'' bởi thời gian bình chọn vẫn còn nhiều. Các ''sen'' hãy vote cật lực để ''boss'' có cơ hội tranh tài tại chung kết nhé!

Chị em Na Nấm đang tạm dẫn đầu.

Chó Bucky bất ngờ vươn lên vị trí thứ hai sau 5 ngày.

Thỏ Áp Chảo tạm đứng thứ ba.

Cổng bình chọn tuần 3 mở đến 0h ngày 5/5. Hai đại diện có số vote cao nhất và một bài thi do BGK lựa chọn sẽ ghi danh vào vòng chung kết.

Kết quả tuần 3 sẽ được công bố vào 12h sáng 5/5.

Để bình chọn, độc giả truy cập https://ione.net/cutest-pet, nhấn nút Like dưới bài viết về thú cưng mà mình yêu thích. Như vậy, các ''bé cưng'' đã có một vote. Mỗi độc giả được bình chọn 1 vote/ lần/1 bài thi. Nhưng, sau mỗi 3 giờ đồng hồ, độc giả lại tiếp tục được bình chọn lượt khác. Đây là điểm đặc biệt, giúp các "sen" tăng lượt vote cho thú cưng của mình.

Your Cutest Pet là cuộc thi ảnh - video do Trang tin tức dành cho giới trẻ iOne.net tổ chức. Cuộc thi nhằm tạo điểm đến chung để những người yêu động vật chia sẻ hình ảnh đáng yêu, thân thương của thú cưng nhà mình. Hơn thế nữa, Ban tổ chức còn hy vọng lưu lại những khoảnh khắc ấm áp, tươi vui giữa "boss" và "sen" trong những ngày cả nước "stay at home" nhằm đẩy lùi Covid-19.

