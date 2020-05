Your Cutest Pet tăng thêm 10 triệu đồng giá trị giải thưởng

Your Cutest Pet là cuộc thi ảnh - video về thú cưng do Trang tin tức dành cho giới trẻ iOne.net tổ chức, AZPET đồng hành. Cuộc thi nhằm tạo điểm đến chung để những người yêu động vật chia sẻ hình ảnh đáng yêu, thân thương của thú cưng nhà mình. Hơn thế nữa, Ban tổ chức còn hy vọng lưu lại những khoảnh khắc ấm áp, tươi vui giữa 'boss' và 'sen' trong những ngày cả nước "stay at home" nhằm đẩy lùi Covid-19.

Từ khi phát động, Your Cutest Pet đã thu hút gần 200 bài thi gửi về. Sau vòng sơ loại, BTC lựa chọn 54 bài thi vào vòng bình chọn. Kết quả, 9 bài thi xuất sắc - gồm 6 bài có lượt bình chọn cao nhất và 3 bài thi do Ban giám khảo chấm - lọt vào vòng chung kết.

Chung kết Your Cutest Pet sẽ diễn ra từ 6 đến 12/5. Ban tổ chức trao hai giải thưởng chính, trị giá 3 triệu đồng tiền mặt mỗi giải, dành cho The Cutest Pet (Thú cưng dễ thương nhất) và The Funniest Pet (Thú cưng hài hước nhất) cùng một giải phụ Most-shared, trị giá 2 triệu đồng tiền mặt, dành cho bài thi có lượt like/share nhiều nhất trên Fanpage https://www.facebook.com/ione.net.

Ngoài ra, 10 voucher (mỗi voucher trị giá 1 triệu đồng) của nhà tài trợ AZPET sẽ được trao cho 9 bài thi xuất sắc vào Chung kết và một trường hợp đặc biệt. Thú cưng được Ban tổ chức trao quà là Xám - thí sinh của tuần thi thứ hai. Xám không lọt vào chung kết nhưng đã mang đến câu chuyện xúc động, truyền cảm hứng về nghị lực sống mãnh liệt khi nhiều lần đối diện với Thần chết. Bài thi về Xám cũng để lại ấn tượng mạnh về tình cảm yêu thương ấm áp giữa thú cưng và con người - điều mà cuộc thi mong muốn hướng tới.

Chung kết Your Cutest Pet sẽ diễn ra từ 12h ngày 6/5 đến 12h ngày 12/5, đồng thời trên Landing page của cuộc thi iOne.net/cutest-pet và fanpage của Trang tin giải trí iOne tại địa chỉ https://www.facebook.com/ione.net. Hai giải thưởng chính được quyết định dựa trên tổng điểm do Ban giám khảo chấm (chiếm 50%) và điểm quy đổi từ số vote của khán giả (chiếm 50%) trên landing page của cuộc thi.

Giải thưởng phụ Most-shared được căn cứ trên lượng tương tác đối với bài thi trên fanpage iOne.

Để "Boss" chiến thắng, các "sen" hãy nỗ lực bình chọn ở Landing page của cuộc thi iOne.net/cutest-pet, đồng thời kêu gọi tương tác ở cả fanpage theo hướng dẫn sau:

- Bước 1: Like fanpage iOne.net

- Bước 2: Like, thả tim... share album ở chế độ public

Mọi hoạt động vote, like, share... của Vòng chung kết cuộc thi sẽ kết thúc vào 12h ngày 12/5.

iOne