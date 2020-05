Cutest Pet Tuần 3: Chị em Na Nấm nhất tuần với 1.271 vote

Cổng bình chọn Tuần 3 của Your Cutest Pet đóng lại lúc 0h sáng nay (5/5). Chị em Na Nấm thắng thuyết phục, đứng nhất tuần với 1.271 vote. Đứng thứ 2 về số vote là chú chó Bucky với 952 vote. Na Nấm và Bucky đã giành vé vào thẳng Chung kết nhờ lượt vote áp đảo.

Ứng viên thứ ba được BGK lựa chọn góp mặt ở Chung kết là Thỏ Áp Chảo. Với sự ngộ nghĩnh, "lầy lội", thí sinh thỏ duy nhất của cuộc thi đã vượt qua 19 đối thủ còn lại để bước vào Chung kết.

Như vậy, sau cuộc đua vote tuần 3, chị em Na Nấm, chó Bucky là hai thí sinh vào Chung kết nhờ lượng vote cao nhất, nhì. Thỏ Áp Chảo là thí sinh thứ ba do BGK lựa chọn, theo thể lệ của cuộc thi.

Chị em Na Nấm nhất tuần 3 với 1271 vote.

Bucky đứng thứ hai với 952 vote.

Thỏ Áp Chảo là thí sinh cuối cùng vào Chung kết do BGK lựa chọn.

Sau 3 tuần vote, 9 thí sinh góp mặt ở Chung kết là: Happy, Boy và Mocha (Tuần 1); Mèo Anh - Mèo Em, Choco, Mít (Tuần 2); Na Nấm, Bucky, Thỏ Áp Chảo (Tuần 3).

9 thí sinh bước vào vòng Chung kết sẽ tiếp tục cuộc đua để tìm ra chủ nhân của giải thưởng The Cutest Pet (Thú cưng dễ thương nhất) vàThe Funniest Pet (Thú cưng hài hước nhất), mỗi giải trị giá 3 triệu đồng tiền mặt. Giải phụ Most-shared moment, trị giá 2 triệu đồng, dành cho thí sinh có lượt like/share nhiều nhất trên Fanpage https://www.facebook.com/ione.net.

Your Cutest Pet là cuộc thi ảnh - video do Trang tin tức dành cho giới trẻ iOne.net tổ chức. Cuộc thi nhằm tạo điểm đến chung để những người yêu động vật chia sẻ hình ảnh đáng yêu, thân thương của thú cưng nhà mình. Hơn thế nữa, Ban tổ chức còn hy vọng lưu lại những khoảnh khắc ấm áp, tươi vui giữa "boss" và "sen" trong những ngày cả nước "stay at home" nhằm đẩy lùi Covid-19.

iOne