Cutest Pet Tuần 2: Mèo Anh - Mèo Em thắng áp đảo với 1.106 vote

Cổng bình chọn Tuần 2 của Your Cutest Pet đóng lại lúc 0h00 sáng nay (28/4). Với số vote áp đảo, cặp Mèo Anh - Mèo Em chiến thắng thuyết phục với 1.106 vote, là ứng viên đầu tiên góp mặt ở Chung kết của tuần 2.

Thí sinh thứ hai góp mặt ở Chung kết có số vote đáng gờm không kém là chó Choco với 783 vote. Mít trong bài thi ''Một ngày làm việc ở nhà của Mít'' trở thành gương mặt thứ ba vào vòng Chung kết do BGK lựa chọn. Bài thi về Mít được đánh giá tốt nhờ ý tưởng sáng tạo, hình ảnh đẹp, sắc nét.

Suốt tuần 2 là cuộc đua gay cấn giữa cặp đôi Mèo Anh - Mèo Em, chó Choco và Mèo Bubu. Mèo Bubu gây tiếc nuối khi dừng chân ở top 3 với 545 vote.

Cặp đôi Mèo Anh - Mèo Em xuất sắc giành chiến thắng ở cuộc đua vote Tuần 2.

Chó Choco là thí sinh thứ hai của Tuần 2 có mặt ở chung kết.

Mít là thí sinh do BGK lựa chọn.

Như vậy, sau cuộc đua vote Tuần 2, cặp đôi Mèo Anh - Mèo Em và chó Choco là hai thí sinh vào Chung kết nhờ lượng vote cao nhất, nhì. Chó Mít là thí sinh thứ ba do BGK lựa chọn, theo thể lệ của cuộc thi.

Đến nay, Your Cutest Pet có 6 thí sinh vào Chung kết, gồm: Happy, Boy và Mocha (Tuần 1); Mèo Anh - Mèo Em, Choco, Mít (Tuần 2).

Cuộc thi Your Cutest Pet đã kết thúc tuần bình chọn thứ hai. Tuần thứ ba sẽ khởi động ngay sau tuần 2, bắt đầu từ 0h00 ngày 29/4. Độc giả có thể cập nhật kết quả Tuần 2 và chuẩn bị cho vòng bình chọn thứ ba tại địa chỉ ione.net/cutest-pet.

Your Cutest Pet là cuộc thi ảnh - video do Trang tin tức dành cho giới trẻ iOne.net tổ chức. Cuộc thi nhằm tạo điểm đến chung để những người yêu động vật chia sẻ hình ảnh đáng yêu, thân thương của thú cưng nhà mình. Hơn thế nữa, Ban tổ chức còn hy vọng lưu lại những khoảnh khắc ấm áp, tươi vui giữa "boss" và "sen" trong những ngày cả nước "stay at home" nhằm đẩy lùi Covid-19.

Ban tổ chức nhận bài thi cho đến 12h ngày 28/4.