Cutest Pet Tuần 1: Happy, Boy và Mocha vào Chung kết

Cổng bình chọn Tuần 1 của Your Cutest Pet đóng lại lúc 0h00 sáng nay (21/4). Với số vote áp đảo, cún Happy có gương mặt không biết buồn đứng nhất tuần với 261 bình chọn.

Giành số phiếu nhiều thứ hai là thú cưng có cái tên... rất dễ gây nhầm lẫn về giới tính. Chàng trai sở hữu "bé bông trắng muốt" này tiết lộ, đây là hot girl mang tên "Boy". Boy cũng thu hút lượng bình luận lớn nhất nhờ vũ điệu rửa tay, biểu diễn cùng chủ.

Suốt tuần 1, cuộc bình chọn là đường đua gay cấn của Happy và Boy khi hai thí sinh lần lượt tranh giành vị trí dẫn đầu. Kết quả cuối cùng gây ra chút bất nhờ nho nhỏ cho cả Ban tổ chức khi chỉ không lâu trước giờ đóng bình chọn, Boy vẫn dẫn trước và tưởng như đã nắm chắc ngôi đầu.

Theo thể lệ của cuộc thi, Happy và Boy sẽ vào thẳng Vòng chung kết và có cơ hội nhận các giải thưởng với tổng trị giá 8 triệu đồng. Thú cưng thứ ba của Tuần 1 vào chung kết do BGK bình chọn. Sau khi cân nhắc, BGK quyết định chọn Gấu Mocha chân ngắn.

Với kết quả này, BGK lấy làm tiếc nuối khi không có thêm cơ hội cho Bun - chú chó có gương mặt rất biểu cảm, hay Miu Bun - cô mèo có màu mắt rất lạ.

Cuộc thi Your Cutest Pet đã kết thúc tuần bình chọn đầu tiên. Tuần thứ hai sẽ khởi động ngay sau tuần 1, bắt đầu từ 0h00 ngày 22/4. Độc giả có thể cập nhật kết quả Tuần 1 và chuẩn bị cho vòng bình chọn thứ hai tại địa chỉ ione.net/cutest-pet.

Your Cutest Pet là cuộc thi ảnh - video do Trang tin tức dành cho giới trẻ iOne.net tổ chức. Cuộc thi nhằm tạo điểm đến chung để những người yêu động vật chia sẻ hình ảnh đáng yêu, thân thương của thú cưng nhà mình. Hơn thế nữa, Ban tổ chức còn hy vọng lưu lại những khoảnh khắc ấm áp, tươi vui giữa "boss" và "sen" trong những ngày cả nước "stay at home" nhằm đẩy lùi Covid-19.

Ban tổ chức vẫn tiếp tục nhận bài thi cho đến 12h ngày 28/4.

iOne