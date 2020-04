Cách thức bình chọn Cutest Pet - cuộc thi dành cho thú cưng

Chủ đề: Your Cutest Pet 20

Sau 4 ngày phát động, BTC Your Cutest Pet nhận về hơn 100 bài thi. Trải qua vòng sơ loại, 12 cô cậu thú cưng đầu tiên đã vào vòng bình chọn Tuần 1, trong tổng số 3 tuần của cuộc thi. Cuộc đua giành 2 tấm vé vào vòng trong, nhờ số phiếu bình chọn, đang diễn ra sôi động trên trang https://ione.net/cutest-pet.

Mỗi tuần, các "sen" có 6 ngày để vận động vote cho "cô, cậu chủ" của mình. Sẽ có 3 bài thi của từng tuần lọt vào vòng chung kết, gồm 2 bài có lượt bình chọn cao nhất và một bài do BTC lựa chọn.

Để tham gia bình chọn, độc giả truy cập https://ione.net/cutest-pet. Nhấn nút Like dưới bài viết về thú cưng mà mình yêu thích. Như vậy, các ''bé cưng'' đã có một vote. Mỗi độc giả được bình chọn 1 vote/ lần/1 bài thi. Nhưng, sau mỗi 3 giờ đồng hồ, độc giả lại tiếp tục được bình chọn lượt khác. Đây là điểm đặc biệt, giúp các "sen" tăng lượt vote cho thú cưng của mình.

Click vào nút Like là cách để bình chọn cho bài thi bạn yêu thích nhất.

Your Cutest Pet là cuộc thi ảnh - video do Trang tin tức dành cho giới trẻ iOne.net tổ chức. Cuộc thi nhằm tạo điểm đến chung để những người yêu động vật chia sẻ hình ảnh đáng yêu, thân thương của thú cưng nhà mình. Hơn thế nữa, Ban tổ chức còn hy vọng lưu lại những khoảnh khắc ấm áp, tươi vui giữa 'boss' và 'sen' trong những ngày cả nước "stay at home" nhằm đẩy lùi Covid-19.

Ban tổ chức vẫn tiếp tục nhận bài thi từ bây giờ cho đến 12h00 ngày 28/4.