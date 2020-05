Những cuộc thi nhảy mùa Covid-19 tại Việt Nam

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để nâng cao ý thức của người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên, nhiều cơ quan, báo chí và trường học tổ chức các cuộc thi nhảy lớn, nhỏ với giải thưởng hấp dẫn để thu hút thí sinh tham gia. Các cuộc thi nhằm mục đích tuyên truyền, hướng dẫn người dân cách chăm sóc sức khỏe bản thân, thành viên trong gia đình và chung tay cùng cộng đồng chống dịch. Dưới đây là những cuộc thi nhảy được tổ chức trong tháng 3 và tháng 4.

Dance The Beat, Defeat The Covid

Cuộc thi nhảy online do Báo VnExpress, Trang tin tức giải trí dành cho giới trẻ iOne.net phối hợp cùng Công ty Cổ phần Truyền thông Thế giới Nghệ thuật (Cara Art) tổ chức nhằm cổ động mọi người có lối sống lành mạnh giữa dịch Covid-19, diễn ra từ 8/4 đến 10/5.

Cuộc thi "Dance The Beat, Defeat The Covid" không giới hạn độ tuổi tham dự, có thể theo hình thức cá nhân hoặc nhóm không quá 5 người. Để tham gia cuộc thi, thí sinh, nhóm thí sinh quay một video từ 30 giây đến 3 phút, có chất lượng HD (720x1280) trở lên ghi lại các động tác nhảy trên nền nhạc bài hát "Việt Nam ơi! Đánh bay Covid!" của nhạc sĩ, ca sĩ Minh Beta. Thí sinh có thể sử dụng điệu nhảy trong MV hoặc sáng tạo điệu nhảy mới trên nền nhạc của ca khúc này. Video sẽ được đăng tải trên fanpage Kpop Dance For Youth và bình chọn online. Tổng giải thưởng của cuộc thi gồm 5 triệu đồng tiền mặt và hiện vật.

Thời gian bình chọn từ 9/4 tới 12h trưa ngày 15/5. Số điểm của mỗi bài dự thi được tính dựa trên bình chọn của khán giả, với tỷ lệ 100%. Xem thông tin chi tiết và thể lệ cuộc thi tại đây.

Tham gia cuộc thi nhảy là cách thú vị để các bạn trẻ giải tỏa căng thẳng, giảm sự buồn chán khi ở nhà và là cách chung tay cùng cộng đồng tuyên truyền chống dịch. Ảnh: Mann Advisors

Em nhảy Ghen Cô Vy

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là trẻ em về tầm quan trọng của việc rửa tay, vệ sinh cá nhân phòng chống bệnh Covid-19, Báo Thanh Niên tổ chức cuộc thi "Em nhảy Ghen Cô Vy" từ ngày 7/3 đến ngày 4/4.

Cuộc thi dành cho thí sinh sinh từ ngày 1/1/2005. Các bài thi hợp lệ của thí sinh trong độ tuổi này sẽ được đăng tải và xét để trao các giải thưởng. Bài dự thi là video quay cảnh (một hoặc nhiều) thí sinh nhảy mô phỏng động tác rửa tay trên nền nhạc bài hát "Ghen Cô Vy" – sản phẩm âm nhạc của Viện Sức khỏe Nghề nghiệp và Môi trường hợp tác với nhạc sĩ Khắc Hưng, ca sĩ MIN và ca sĩ Erik. Video có thể sử dụng bất cứ đoạn nhạc nào trong bài hát với các vũ điệu vui nhộn, mô tả các bước rửa tay diệt khuẩn.

Ngoài ra, tất cả mọi lứa tuổi đều được gửi video nhảy điệu "Ghen Cô Vy" tới Ban tổ chức để hưởng ứng, cổ vũ cho các thí sinh nhỏ tuổi. Ban tổ chức sẽ chọn những video (của những người sinh trước ngày 1/1/2005) đạt chất lượng để đăng tải nhưng không xét trao giải.

Challenge Covid-19

Tỉnh đoàn Đồng Nai phát động cuộc thi "Challenge Covid-19" trong các cấp bộ Đoàn từ đầu tháng 3 và kết thúc vào ngày 20/3. Theo đó, các đơn vị tham gia cuộc thi sẽ thực hiện video quay cảnh nhảy mô phỏng động tác rửa tay trên nền nhạc bài hát "Ghen Cô Vy" và đăng lên Facebook cá nhân (không giới hạn số lượng người nhảy). Bài đăng kèm theo hashtag: #Challengecovid19, #Tỉnh đoàn Đồng Nai, #bạn_có_dám_thử và tag thêm ba người bạn thử thách thực hiện.

Ban tổ chức sẽ căn cứ vào số lượt thích, thả tim và chia sẻ để xét chọn giải thưởng. Ngoài giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích được nhận tiền thưởng, ban tổ chức sẽ chọn 10 tiết mục xuất sắc cùng tham gia thực hiện một video đồng diễn tiết mục "Ghen Cô Vy" để tuyên truyền rộng rãi nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ sức khỏe trong cộng đồng.

Dance cover Ghen Cô Vy

"Dance cover Ghen Cô Vy" do Đội thanh niên vận động hiến máu trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương tổ chức từ ngày 28/3 đến 6/4. Cuộc thi nhằm nhằm hưởng ứng phong trào phòng chống dịch Covid-19, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh trong tập thể sinh viên, giảng viên nhà trường.

Các tác giả, nhóm tác giả dự thi quay video nhảy cover theo vũ điệu "Ghen Cô Vy" nổi tiếng trên mạng và gửi video dự thi từ ngày 28/3 đến 31/3. Ban tổ chức đăng tải các bài thi trên fanpage Đội thanh niên vận động hiến máu trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương từ ngày 1/4 đến 5/4. Kết quả tính theo điểm dựa trên lượt like, share của người sử dụng Facebook. Ban tổ chức công bố kết quả và trao giải vào ngày 6/4.

Bên cạnh các cuộc thi nhảy, nhiều trường học còn tổ chức cuộc thi viết hay vẽ tranh cho học sinh, sinh viên nhằm nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân, cùng cộng đồng chung tay chống dịch như: "Chúng em phòng chống dịch Covid-19", "Nét chữ từ trái tim", "Gương sáng trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19"...

Hải My