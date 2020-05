Ngô Quốc Khánh giành quán quân 'Dance The Beat, Defeat The Covid'

Bắt đầu nhận bài thi từ 8/4, đến 12h trưa nay, sau hơn một tháng mở cổng bình chọn trên landing page và fanpage, cuộc thi online 'Dance The Beat, Defeat The Covid' đã chứng kiến sự tranh tài của nhiều thí sinh đến từ khắp nơi trên cả nước.

Với 3.076 điểm, trong đó 2702 điểm từ landing page, 374 điểm từ fanpage, Ngô Quốc Khánh ẵm trọn vị trí quán quân với giải thưởng 3 triệu đồng cùng hiện vật.

Khánh Bài dự thi của Ngô Quốc Khánh.

Giành giải nhì là Doãn Thị Trà với giải thưởng 1 triệu đồng. Thí sinh này nhận được 1859 điểm, trong đó 1466 điểm từ landing page và 393 điểm từ fanpage.

Doãn Thị Trà Bài dự thi của thí sinh Doãn Thị Trà.

Lần lượt "gặt hái" 744 điểm và 693 điểm, Hoàng Thị Ngọc Điệp và Đặng Hằng đồng giải ba với giải thưởng cho mỗi bạn là 500.000 đồng.

Dance The Beat, Defeat The Covid là cuộc thi nhảy online do Báo VnExpress, Trang tin tức giải trí dành cho giới trẻ iOne.net phối hợp cùng Công ty Cổ phần Truyền thông Thế giới Nghệ thuật (Cara Art) tổ chức. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ 8/4 đến 12h trưa 15/5. Số điểm của mỗi bài dự thi được tính dựa trên bình chọn của khán giả trên landing page và fanpage, với tỷ lệ 100%.

Linh Nhi