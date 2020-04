Hoạt động online dành cho giới trẻ mùa Covid-19

Hơn hai tháng qua, các trường học dừng hoạt động và gần 3 tuần nay, hầu hết công ty cho phép nhân viên làm việc từ xa do lệnh cách ly xã hội khiến nhiều bạn trẻ "phát cuồng" vì suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Họ phải từ bỏ những thói quen hàng ngày như đi uống cà phê, gặp gỡ bạn bè, ăn trưa cùng đồng nghiệp... hay tới phòng gym. Tuy nhiên, thời gian ở nhà sẽ bớt buồn chán hơn nếu các bạn có thể tự lên kế hoạch cho những hoạt động giải trí. Dưới đây là những gợi ý dành cho bạn.

Đọc sách, nghe nhạc

Đọc sách và nghe nhạc là hai hoạt động đầu tiên mà nhiều người nghĩ tới khi có thời gian rảnh hoặc cần thư giãn mỗi lúc làm việc căng thẳng. Hai hoạt động này có tác động kỳ diệu lên khả năng của não bộ, tâm trạng và cảm xúc của con người.

Đọc sách tăng khả năng phát triển tư duy, tính sáng tạo. Ảnh: Teens-Love Toknow

Việc thường xuyên đọc sách và nghe nhạc có thể giúp bạn giảm căng thẳng, phát triển IQ, trí nhớ, tính sáng tạo, tăng vốn từ vựng... Đặc biệt, những cuốn sách hay hoặc bản nhạc có ca từ vui tươi còn là liệu pháp cho tâm hồn, giúp bạn vượt qua những trở ngại, khó khăn trong cuộc sống, vực dậy tinh thần để bước tiếp. Những ngày cách ly xã hội sẽ là thời gian tuyệt vời để các bạn trẻ tìm hiểu về những cuốn sách hay chưa đọc hoặc vừa nhâm nhi cà phê, vừa lắng nghe "list" bản nhạc yêu thích.

Học ngoại ngữ

Ngoại ngữ đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống thời hiện đại. Biết một ngôn ngữ mới không chỉ mở ra cho các bạn trẻ cả một nền văn hóa nhiều màu sắc của một đất nước trên thế giới mà còn tạo cơ hội để họ dễ dàng tìm được công việc tốt, cơ hội thăng tiến trong tương lai. Trong thời buổi công nghệ 4.0, bạn dễ dàng tìm kiếm các khóa học ngoại ngữ online trên website, Facebook... Bên cạnh ngoại ngữ, bạn cũng có thể tham gia nhiều khóa học online khác để nâng cao trình độ chuyên môn của mình.

Những động tác yoga giúp cơ thể dẻo dai. Ảnh: Money Crashers

Tập thể dục

Lợi ích của việc tập thể dục thường xuyên được nhắc nhiều trên báo chí, tivi, các kênh liên quan tới sức khỏe... Tuy nhiên, không nhiều bạn trẻ duy trì thói quen tập luyện mỗi ngày. Vậy đây là thời điểm thích hợp để bạn thay đổi lại thời gian biểu sinh hoạt của mình. Mỗi ngày, hãy dành ra ít nhất 30 phút tập yoga, gym, aerobic... Vận động không chỉ giúp bạn sở hữu vóc dáng săn chắc, làn da khỏe đẹp... mà còn làm giảm các chứng bệnh mãn tính, tăng sức đề kháng; giữ tâm trạng vui tươi, yêu đời.

Tham gia các cuộc thi online

Nhằm tăng phần thú vị cho những ngày ở nhà, bạn có thể tham gia những cuộc thi nấu ăn, làm bánh... hay nhảy online. Đây là cơ hội để bạn chia sẻ sở thích cá nhân và kết bạn với mọi người từ khắp nơi.

Bộ môn nhảy đang rất thu hút giới trẻ và được họ say mê sáng tạo. Ảnh: Delhiites Lifestyle Magazine

Hiện tại, Báo VnExpress, Trang tin tức giải trí dành cho giới trẻ iOne.net phối hợp cùng Công ty Cổ phần Truyền thông Thế giới Nghệ thuật (Cara Art) đang tổ chức cuộc thi nhảy online Dance The Beat, Defeat The Covid. Cuộc thi sử dụng ca khúc Việt Nam ơi! Đánh bay Covid! do nhạc sĩ/ca sĩ Minh Beta sáng tác và thể hiện. Bản quyền sử dụng ca khúc trong khuôn khổ chương trình đã được nhạc sĩ/ca sĩ Minh Beta và ekip đồng ý bằng văn bản.

Dance The Beat, Defeat The Covid nhận bài thi từ ngày 8/4/2020 đến 10/5/2020 trên fanpage Kpop Dance For Youth. Thời gian bình chọn bắt đầu từ 9/4/2020 tới 12h trưa ngày 15/5/2020. Số điểm của mỗi bài dự thi được tính dựa trên bình chọn của khán giả, với tỷ lệ 100%.Cuộc thi nhằm mong muốn truyền tải năng lượng tích cực, cổ động lối sống lành mạnh trong mùa dịch, kêu gọi mọi người chung tay vượt qua thời điểm khó khăn.

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về cuộc thi tại đây.

Hải My