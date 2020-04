Nguyễn Phương Thảo

Dance The Beat, Defeat The Covid là cuộc thi nhảy online do Báo VnExpress, Trang tin tức giải trí dành cho giới trẻ iOne.net phối hợp cùng Công ty Cổ phần Truyền thông Thế giới Nghệ thuật (Cara Art) tổ chức.

Để tham gia cuộc thi, thí sinh, nhóm thí sinh quay một video từ 30 giây đến 3 phút, sử dụng nhạc nền bài hát Việt Nam ơi! Đánh bay Covid. Thí sinh có thể sử dụng điệu nhảy trong MV hoặc sáng tạo điệu nhảy mới trên nền nhạc của ca khúc này. Video sẽ được đăng tải trên fanpage Kpop Dance For Youth và bình chọn online. Tổng giải thưởng của cuộc thi gồm 5 triệu đồng tiền mặt và hiện vật.

Dance The Beat, Defeat The Covid nhận bài thi từ ngày 8/4 đến 10/5 trên fanpage Kpop Dance For Youth. Thời gian bình chọn từ 9/4 tới 12h trưa ngày 15/5. Số điểm của mỗi bài dự thi được tính dựa trên bình chọn của khán giả, với tỷ lệ 100%.