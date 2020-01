Một thập kỷ 'đẹp dần lên' của các hoa hậu Việt đi thi quốc tế

Miss Supranational không nằm trong hệ thống các cuộc thi uy tín do Missosology bình chọn nên năm 2011, Việt Nam chỉ xếp thứ 87 trên bảng xếp hạng nhan sắc thế giới, tăng 4 bậc so với 2010.

Đại diện Việt Nam thi Miss Universe là Vũ Hoàng My - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô sở hữu chiều cao không nổi trội, nhưng gây ấn tượng bởi vẻ đẹp vừa nữ tính vừa hiện đại. Cô cũng được đánh giá là có khả năng giao tiếp, vốn ngoại ngữ tốt và ít nhiều có kinh nghiệm catwalk. So với các người đẹp Việt Nam từng dự thi quốc tế khác thì Hoàng My có khá nhiều thời gian để chuẩn bị. Tuy nhiên, cô vẫn tay trắng ra về.

Sau Miss World, Miss Universe nhận được sự quan tâm của công chúng. Đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2013 là Á hậu Trương Thị May. Cô trở lại sau 6 năm giành danh hiệu Á hậu các dân tộc Việt Nam 2007. Xuất hiện khá "trống dong cờ mở", được nhiều chuyên trang dự đoán làm nên chuyện tại Hoa hậu Hoàn vũ nhưng Trương Thị May vẫn không thể có mặt ở vòng chung kết.

2018 được xem là năm bùng nổ của nhan sắc Việt trên trường quốc tế. Chiến thắng của Nguyễn Phương Khánh tại Miss Earth 2018 là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện đoạt ngôi vị cao nhất ở một đấu trường sắc đẹp nổi tiếng hành tinh. Chiến thắng của Phương Khánh khiến người hâm mộ vỡ òa vì cô đi thi vốn "không kèn không trống" và cũng không phải là gương mặt được nhiều người biết tới.

Đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2018, H'Hen Niê gây bất ngờ khi vào Top 5 chung cuộc. Đây được xem là kỳ tích cho các "chiến binh" Việt Nam ở đấu trường sắc đẹp lớn nhất thế giới bởi trong 10 kỳ đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe từ 2004 đến 2017, chỉ duy nhất Thùy Lâm lọt vào Top 15 năm 2008, lúc đó Việt Nam là nước chủ nhà.

Tại 6 cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới năm 2018, trừ Thùy Tiên ở Miss International, còn lại đại diện Việt Nam đều vào top: Tiểu Vy (Top 30 Miss World), siêu mẫu Minh Tú (Top 10 Miss Supranational, Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á) và Á hậu Phương Nga (Top 10 Miss Grand International).

Thành tích của các đại diện trong 2018 giúp nhan sắc Việt thăng hạng trên bản đồ sắc đẹp thế giới. Trang Missosology đánh giá Việt Nam xếp thứ 5. Chuyên trang Global Beauties không tính kết quả ở Miss Earth nên Việt Nam xếp thứ 8, tăng 11 bậc so với 2018.

Thời điểm cuối 2018, Missosology công bố tên người đẹp chiến thắng cuộc bình chọn Timeless Beauty for the year (Vẻ đẹp vượt thời gian) - Hoa hậu đẹp nhất năm 2018. H'Hen Niê - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 5 Miss Universe 2018 - là người chiến thắng. Với kết quả này, H'Hen Niê lập nên lịch sử khi là người đẹp đầu tiên của Việt Nam được Missosology vinh danh với danh hiệu Timeless Beauty for the year. Cô cũng là người châu Á thứ ba giành được giải thưởng này, kể từ 2010.

Từ trước đến nay, "Việt Nam" vẫn còn bị xem là một sash yếu tại các cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên, sau những thành tích đạt được năm 2018, Việt Nam chính thức vào top những cường quốc sắc đẹp hàng đầu hành tinh.