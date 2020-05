Những nhân vật có thật hé lộ mảng tối của Hollywood

Trong phim, Anna May Wong do Michelle Krusiec thủ vai. Khi nhân vật này lần đầu xuất hiện, cô đề cập với đạo diễn Raymond Ainsley (Darren Criss đóng) việc cô là người châu Á: "Khán giả không muốn một nữ chính như tôi".

Do thái độ phân biệt chủng tộc trên màn ảnh, Wong thường được chọn vào các vai "dragon lady" (cách nói miệt thị phụ nữ châu Á), kẻ phản diện hoặc nô lệ; trong khi vai chính thuộc về phụ nữ da trắng. Khi đi thử vai nữ chính O-Lan trong The Good Earth, dù có màn trình diễn thuyết phục, bà vẫn không được chọn. Vai diễn sau đó thuộc về Luise Rainer, giúp Rainer giành giải Oscar.

"Trước khi đặt chân đến Hollywood, ông hiểu rằng sẽ phải che giấu con người thật nếu muốn được chấp nhận", nhà văn Mark Griffin viết trong cuốn All That Heaven Allows - tiểu sử về Hudson.

"Trạm xăng là cánh cổng đưa tôi vào thế giới độc nhất - nơi tình dục là tất cả mọi thứ", Scotty Bowers viết trong cuốn hồi ký Full Service: My Adventures in Hollywood and the Secret Sex lives of the Stars. Bowers đã trở thành nguồn cảm hứng cho Ryan Murphy xây dựng nên nhân vật Ernie (Dylan McDermott đóng) trong Hollywood.

Trong phim, Ernie chiêu mộ những anh chàng điển trai làm trai bao dưới danh nghĩa nhân viên bơm xăng. Khi chiếc xế hộp sang trọng lăn bánh đến, khách hàng đọc mật mã "Tôi muốn đến Dreamland", nhân viên sẽ cùng khách hàng "vui vẻ".