Nhân viên y tế đang cho một em bé hai tháng tuổi bú sữa tại một khu cách ly ở An Khánh, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua News Agency/Getty Images.

Biện pháp này chỉ ảnh hưởng tới những cá nhân cụ thể - chính là những người nhiễm bệnh. Việc cách ly buộc họ phải di dời tới những điểm tập trung để theo dõi sức khỏe, chữa trị và cắt đứt liên lạc với bên ngoài, bao gồm công việc và tương tác xã hội. Điều này, tất nhiên, sẽ tác động lớn tới cuộc sống, công việc riêng của họ. Tuy nhiên, nó cũng giúp người bệnh được chăm sóc hiệu quả và có thể giảm thiểu nguy cơ lây bệnh hay các biến chứng do bệnh dịch gây ra với cá nhân người nhiễm bệnh.

Việc cách ly có thể do cá nhân tự nguyện hoặc có thể bị cưỡng chế theo yêu cầu của chính quyền (trong trường hợp cá nhân không tuân thủ quy định chữa trị và phòng tránh dịch bệnh).

Giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực bệnh dịch của Israel - Galia Rahavm đang đứng trong phòng bệnh tập trung cách ly những người Israel vừa trở về từ Trung Quốc. Ảnh: Heidi Levine/AFP via Getty Images.

Lý do khiến họ bị đưa vào danh sách kiểm dịch là bởi những đối tượng này từng tiếp xúc trực tiếp với người bị nhiễm bệnh, đi du lịch hoặc đi công tác ở vùng dịch hoặc có liên quan tới một cộng đồng có nhiều người mắc bệnh.

Theo nhà báo Maggie Koerth, hiệu quả của biện pháp kiểm dịch tới việc ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh vẫn còn mơ hồ, thậm chí việc khoanh vùng và để một nhóm người chưa có kết quả kiểm tra sức khỏe rõ ràng tương tác với nhau có thể tăng nguy cơ lây bệnh cao hơn trong khu vực đó, chẳng hạn như sự kiện cách ly trên du thuyền Diamond Princess vừa qua.

Biện pháp kiểm dịch không chỉ gây ảnh hưởng tới một cá nhân, mà còn có thể gây ảnh hưởng tới một tập thể và cả cộng đồng. Việc hạn chế sự di chuyển và hoạt động của những đối tượng kiểm dịch tác động tới công việc và hoạt động hàng ngày của họ.

Luật kiểm dịch ở các quốc gia nói chung cũng như nước Mỹ nói riêng không được chỉnh sửa hàng thập kỷ qua. Các điều luật đã quá cũ kỹ, và có thể không còn phù hợp để áp dụng cho những trường hợp cụ thể trong thời buổi hiện đại ngày nay. Theo Rebecca Katz, giám đốc Trung tâm Khoa học và An ninh Sức khỏe Toàn cầu tại Đại học Georgetown, chỉ có 20% các bang tại Mỹ đưa ra điều khoản bảo vệ người dân khỏi nguy cơ bị sa thải do nghỉ việc quá lâu trong quá trình kiểm dịch - một con số quá ít ỏi nếu so sánh với mức độ kiểm dịch hiện nay tại Mỹ nói riêng và các quốc gia khác nói chung.