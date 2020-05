Cô vào vai một cô gái bị đối xử bất công trong gia đình và xã hội nhưng luôn cố gắng vượt lên số phận. Những vai diễn của cô đã trở thành tấm gương phản chiếu và niềm an ủi to lớn cho phụ nữ ở thời điểm này. Sons and Daughters lấy nước mắt người xem ở câu chuyện xúc động và diễn xuất chân thật của Kim Hee Ae.

Sự nghiệp diễn xuất hơn 30 năm của Kim Hee Ae không thiếu những cú "hit" vang dội. Cô bắt đầu sự nghiệp với tư cách là người mẫu CF, sau đó xuất hiện trong bộ phim đầu tay The First Day of Twenty Years (1983) khi vừa tròn 16 tuổi.

Ngoài vai trò là diễn viên, Kim Hee Ae tham gia nhiều chương trình radio và phát hành các sản phẩm âm nhạc. Từ khi còn là một tân binh của màn ảnh, Kim Hee Ae đã đảm nhận vai trò MC của nhiều chương trình. Các chương trình nổi tiếng của cô là New Life For Children của đài MBC, dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, và How is my song.

Kim Hee Ae không chỉ là MC chương trình âm nhạc mà còn tham gia thu âm, thể hiện ca khúc trong chính các bộ phim mình đóng. Bài hát debut của Kim Hee Ae là Don't Forget Me (1987), được biểu diễn trong chương trình How's Our Song. Don't Forget Me được coi là một trong những bản hit tiêu biểu của thập niên 1980.