10 trai xinh gái đẹp tuổi Tý hứa hẹn bùng nổ Kpop 2020

Từ cuối 2019 đến nay, nhan sắc Sana ngày càng mặn mà. So với thời mới debut, nét trẻ con trên gương mặt cô nàng đã biến mất, thay vào đó là sự trưởng thành, nét cuốn hút của một cô gái đang ở "độ chín thanh xuân". Người hâm mộ hy vọng trong 2020, Sana sẽ tiếp tục là một mảnh ghép tỏa sáng trong đội hình Twice.

Cựu thành viên Wanna One, Kang Daniel, đang là nam ca sĩ solo thành công hàng đầu Kpop. Bất chấp những khó khăn do vụ kiện tụng với công ty cũ hay tin hẹn hò Ji Hyo (Twice), thành tích của anh chàng trong 2019 vẫn rất đáng nể. Kang Daniel xếp thứ 2 trong số những nam ca sĩ solo bán album ấn tượng nhất. Album Color on Me phát hành tháng 7/2019 tiêu thụ được hơn 500.000 bản, chỉ xếp sau Baek Hyun (EXO).

Cuối 2019, Kang Daniel tạm ngưng lịch trình vì mắc bệnh trầm cảm. Sau quãng thời gian nghỉ ngơi, bước sang 2020, Kang Daniel bắt đầu "rục rịch" trở lại bằng những bộ ảnh tạp chí long lanh. Với sự ủng hộ nhiệt tình của fan, kèm theo sức hút thương mại "khủng", Kang Daniel hứa hẹn "làm nên chuyện" trong năm mới. Fan đang chờ đợi màn comeback bùng nổ của Kang Daniel để tiếp tục gặt hái những thành tích ấn tượng.