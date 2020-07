Sĩ tử thi vào lớp 10 kéo nhau đến Văn Miếu cầu may

Nguyễn Thị Ngọc Anh cùng mẹ đi từ Bắc Ninh lên Hà Nội để cầu may.

Mẹ Ngọc Anh cho biết: "Tôi chiều theo nguyện vọng của con trước ngày thi muốn đến Văn Miếu Quốc Tử Giám để lấy may. Hai mẹ con đi xe máy từ 9h sáng, mất một tiếng đồng hồ lên đến đây. Mong con gặp nhiều may mắn và đậu vào THPT Lý Thái Tổ (Từ Sơn - Bắc Ninh)".