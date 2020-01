Mai Ngô áp lực đóng cảnh hôn Adam Lâm

Ngày 9/1, Tô Lâm giới thiệu web-drama cổ trang xuyên không. Sản phẩm được anh đầu tư với kinh phí lên đến hai tỷ đồng. Nội dung nói về cuộc đời của nhân vật Tô An (do Adam Lâm thủ vai) - từ một công tử ăn chơi lêu lổng dần trưởng thành. Đóng cặp với anh là Mai Ngô. Cô thủ vai quận chúa - người Tô An quyết tâm cưới.